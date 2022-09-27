https://ria.ru/20220927/vezd-1819896543.html

Власти Северной Осетии могут ограничить въезд в регион

Власти Северной Осетии могут ограничить въезд в регион - РИА Новости, 27.09.2022

Власти Северной Осетии могут ограничить въезд в регион

Въезд в Северную Осетию может быть ограничен для граждан без прописки в регионе из-за скопления автотранспорта на границе с Грузией, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:43

2022-09-27T18:43

2022-09-27T19:11

россия

грузия

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

общество

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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Въезд в Северную Осетию может быть ограничен для граждан без прописки в регионе из-за скопления автотранспорта на границе с Грузией, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."Руководитель региона объявил о необходимости введения в республике режима повышенной готовности. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Кроме того, будет подписан указ об ограничении доступа транспортных средств на территорию Северной Осетии. Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу РФ и Грузии", - сказано в сообщении.По информации МВД по Северной Осетии, за сутки с 25 по 26 сентября через пункт пропуска "Верхний Ларс" на территорию Грузии въехало 10 808 граждан РФ, а с 26 по 27 сентября – 9440 человек, отмечает пресс-служба.Весь транзитный транспорт проходит через Северную Осетию, что создаёт проблемы на дорогах республики и ведет к росту напряженности, полагают власти."Ограничение въезда на территорию Северной Осетии не коснется граждан, которые в ней проживают и имеют соответствующую прописку. Они смогут беспрепятственно въехать в регион при предъявлении соответствующих документов", – сказал глава региона Сергей Меняйло, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819893290.html

https://ria.ru/20220927/gruziya-1819749102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, грузия, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, общество