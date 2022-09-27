18:43 27.09.2022 (обновлено: 19:11 27.09.2022)
Власти Северной Осетии могут ограничить въезд в регион
Северная Осетия может ограничить въезд людям без прописки в регионе из-за скопления машин
© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Въезд в Северную Осетию может быть ограничен для граждан без прописки в регионе из-за скопления автотранспорта на границе с Грузией, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Руководитель региона объявил о необходимости введения в республике режима повышенной готовности. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Кроме того, будет подписан указ об ограничении доступа транспортных средств на территорию Северной Осетии. Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу РФ и Грузии", - сказано в сообщении.
По информации МВД по Северной Осетии, за сутки с 25 по 26 сентября через пункт пропуска "Верхний Ларс" на территорию Грузии въехало 10 808 граждан РФ, а с 26 по 27 сентября – 9440 человек, отмечает пресс-служба.
Весь транзитный транспорт проходит через Северную Осетию, что создаёт проблемы на дорогах республики и ведет к росту напряженности, полагают власти.
"Ограничение въезда на территорию Северной Осетии не коснется граждан, которые в ней проживают и имеют соответствующую прописку. Они смогут беспрепятственно въехать в регион при предъявлении соответствующих документов", – сказал глава региона Сергей Меняйло, слова которого приводятся в сообщении.
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