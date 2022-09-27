https://ria.ru/20220927/valuev-1819815622.html

Прибывший наблюдателем в ЛНР Валуев заявил, что не боится санкций

Прибывший наблюдателем в ЛНР Валуев заявил, что не боится санкций - РИА Новости, 27.09.2022

Прибывший наблюдателем в ЛНР Валуев заявил, что не боится санкций

Прибывший в качестве наблюдателя на референдум в Луганскую Народную Республику спортсмен, депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что не боится... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:32

2022-09-27T15:32

2022-09-27T15:32

в мире

николай валуев

владимир путин

луганская народная республика

россия

запорожская область

нато

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Прибывший в качестве наблюдателя на референдум в Луганскую Народную Республику спортсмен, депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что не боится возможных санкций со стороны других стран."Я наблюдатель. Пускай вводят (санкции – ред.). По сути они их уже ввели, мы находимся под уголовным преследованием, каждый из депутатов Государственной думы, еще в то время, когда мы проголосовали за проведение специальной военной операции на Украине. Я внесен во всякие списки "Миротворцев" (украинского националистического сайта – ред.) и прочие… Мы просто-напросто прекрасно понимаем, что мы делаем, и по-другому быть не может. Сегодня каждый на своем месте должен сказать решительное нет нацизму и фашизму", - сказал Валуев РИА Новости.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/evrosoyuz-1819809614.html

луганская народная республика

россия

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николай валуев, владимир путин, луганская народная республика, россия, запорожская область, нато, референдум в донбассе