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Прибывший наблюдателем в ЛНР Валуев заявил, что не боится санкций - РИА Новости, 27.09.2022
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Прибывший наблюдателем в ЛНР Валуев заявил, что не боится санкций
Прибывший наблюдателем в ЛНР Валуев заявил, что не боится санкций - РИА Новости, 27.09.2022
Прибывший наблюдателем в ЛНР Валуев заявил, что не боится санкций
Прибывший в качестве наблюдателя на референдум в Луганскую Народную Республику спортсмен, депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что не боится... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:32
2022-09-27T15:32
в мире
николай валуев
владимир путин
луганская народная республика
россия
запорожская область
нато
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Прибывший в качестве наблюдателя на референдум в Луганскую Народную Республику спортсмен, депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что не боится возможных санкций со стороны других стран."Я наблюдатель. Пускай вводят (санкции – ред.). По сути они их уже ввели, мы находимся под уголовным преследованием, каждый из депутатов Государственной думы, еще в то время, когда мы проголосовали за проведение специальной военной операции на Украине. Я внесен во всякие списки "Миротворцев" (украинского националистического сайта – ред.) и прочие… Мы просто-напросто прекрасно понимаем, что мы делаем, и по-другому быть не может. Сегодня каждый на своем месте должен сказать решительное нет нацизму и фашизму", - сказал Валуев РИА Новости.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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луганская народная республика
россия
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в мире, николай валуев, владимир путин, луганская народная республика, россия, запорожская область, нато, референдум в донбассе
В мире, Николай Валуев, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия, Запорожская область, НАТО, Референдум в Донбассе
15:32 27.09.2022
 
Прибывший наблюдателем в ЛНР Валуев заявил, что не боится санкций

Прибывший наблюдателем в ЛНР депутат Госдумы Валуев заявил, что не боится никаких санкций

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Николай Валуев. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Прибывший в качестве наблюдателя на референдум в Луганскую Народную Республику спортсмен, депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что не боится возможных санкций со стороны других стран.
"Я наблюдатель. Пускай вводят (санкции – ред.). По сути они их уже ввели, мы находимся под уголовным преследованием, каждый из депутатов Государственной думы, еще в то время, когда мы проголосовали за проведение специальной военной операции на Украине. Я внесен во всякие списки "Миротворцев" (украинского националистического сайта – ред.) и прочие… Мы просто-напросто прекрасно понимаем, что мы делаем, и по-другому быть не может. Сегодня каждый на своем месте должен сказать решительное нет нацизму и фашизму", - сказал Валуев РИА Новости.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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ЕС превращается в фашистскую организацию, заявил наблюдатель из Болгарии
 
В миреНиколай ВалуевВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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