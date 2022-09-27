Прибывший наблюдателем в ЛНР Валуев заявил, что не боится санкций
Прибывший наблюдателем в ЛНР депутат Госдумы Валуев заявил, что не боится никаких санкций
Николай Валуев. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Прибывший в качестве наблюдателя на референдум в Луганскую Народную Республику спортсмен, депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что не боится возможных санкций со стороны других стран.
"Я наблюдатель. Пускай вводят (санкции – ред.). По сути они их уже ввели, мы находимся под уголовным преследованием, каждый из депутатов Государственной думы, еще в то время, когда мы проголосовали за проведение специальной военной операции на Украине. Я внесен во всякие списки "Миротворцев" (украинского националистического сайта – ред.) и прочие… Мы просто-напросто прекрасно понимаем, что мы делаем, и по-другому быть не может. Сегодня каждый на своем месте должен сказать решительное нет нацизму и фашизму", - сказал Валуев РИА Новости.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.