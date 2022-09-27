https://ria.ru/20220927/utechka-1819735820.html

Судам рекомендовали обходить район утечки газа на "Северном потоке"

Судам рекомендовали обходить район утечки газа на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022

Судам рекомендовали обходить район утечки газа на "Северном потоке"

Морское управление Швеции в связи с ЧП на "Северном потоке" рекомендовало судам обходить район утечки газа на расстоянии пяти миль. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:57

2022-09-27T11:57

2022-09-27T12:10

швеция

северный поток

в мире

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ЦЮРИХ, 27 сен - РИА Новости. Морское управление Швеции в связи с ЧП на "Северном потоке" рекомендовало судам обходить район утечки газа на расстоянии пяти миль."В связи с утечками на газопроводах Nordstream 1 и Nordstream 2 в шведских и датских водах недалеко от Борнхольма Морское управление разослало навигационные предупреждения по (международной системе оповещения) Navtext и VHF о том, что судам следует держаться подальше от этого района", - сообщил представитель ведомства.По его словам, управление предупреждает находящиеся поблизости суда и просит их держаться на безопасном расстоянии в 5 морских миль (около 9 километров) от объектов.Морское управление Швеции не располагает информацией о причинах утечки газа на "Северном потоке", добавил представитель ведомства."Шведская морская администрация не располагает информацией о причинах утечки… Наша задача - обеспечить безопасность судоходства. Мы делаем это, предупреждая суда, которые подходят слишком близко к местам утечек", - сообщил представитель ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/sevpotok-1819727870.html

швеция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

швеция, северный поток, в мире