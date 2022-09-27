https://ria.ru/20220927/utechka-1819735820.html
Судам рекомендовали обходить район утечки газа на "Северном потоке"
Судам рекомендовали обходить район утечки газа на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022
Судам рекомендовали обходить район утечки газа на "Северном потоке"
Морское управление Швеции в связи с ЧП на "Северном потоке" рекомендовало судам обходить район утечки газа на расстоянии пяти миль. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:57
2022-09-27T11:57
2022-09-27T12:10
швеция
северный поток
в мире
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ЦЮРИХ, 27 сен - РИА Новости. Морское управление Швеции в связи с ЧП на "Северном потоке" рекомендовало судам обходить район утечки газа на расстоянии пяти миль."В связи с утечками на газопроводах Nordstream 1 и Nordstream 2 в шведских и датских водах недалеко от Борнхольма Морское управление разослало навигационные предупреждения по (международной системе оповещения) Navtext и VHF о том, что судам следует держаться подальше от этого района", - сообщил представитель ведомства.По его словам, управление предупреждает находящиеся поблизости суда и просит их держаться на безопасном расстоянии в 5 морских миль (около 9 километров) от объектов.Морское управление Швеции не располагает информацией о причинах утечки газа на "Северном потоке", добавил представитель ведомства."Шведская морская администрация не располагает информацией о причинах утечки… Наша задача - обеспечить безопасность судоходства. Мы делаем это, предупреждая суда, которые подходят слишком близко к местам утечек", - сообщил представитель ведомства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/sevpotok-1819727870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, северный поток, в мире
Швеция, Северный поток, В мире
11:57 27.09.2022 (обновлено: 12:10 27.09.2022)
Судам рекомендовали обходить район утечки газа на "Северном потоке"
Морские власти Швеции рекомендовали судам обходить район утечки газа на "Северном потоке"
ЦЮРИХ, 27 сен - РИА Новости. Морское управление Швеции в связи с ЧП на "Северном потоке" рекомендовало судам обходить район утечки газа на расстоянии пяти миль.
"В связи с утечками на газопроводах Nordstream 1 и Nordstream 2 в шведских и датских водах недалеко от Борнхольма Морское управление разослало навигационные предупреждения по (международной системе оповещения) Navtext и VHF о том, что судам следует держаться подальше от этого района", - сообщил представитель ведомства.
По его словам, управление предупреждает находящиеся поблизости суда и просит их держаться на безопасном расстоянии в 5 морских миль (около 9 километров) от объектов.
Морское управление Швеции
не располагает информацией о причинах утечки газа на "Северном потоке", добавил представитель ведомства.
"Шведская морская администрация не располагает информацией о причинах утечки… Наша задача - обеспечить безопасность судоходства. Мы делаем это, предупреждая суда, которые подходят слишком близко к местам утечек", - сообщил представитель ведомства.