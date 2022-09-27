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В водах Дании и Швеции обнаружили утечки газа на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022
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В водах Дании и Швеции обнаружили утечки газа на "Северном потоке"
В водах Дании и Швеции обнаружили утечки газа на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022
В водах Дании и Швеции обнаружили утечки газа на "Северном потоке"
Морское управление Швеции сообщило во вторник, что выпустило предупреждение о двух близких друг к другу утечках на российском газопроводе "Северный поток" в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:03
2022-09-27T11:03
в мире
дания
швеция
северный поток — 2
северный поток
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Морское управление Швеции сообщило во вторник, что выпустило предупреждение о двух близких друг к другу утечках на российском газопроводе "Северный поток" в шведских и датских водах, обнаруженных вскоре после утечки на близлежащем "Северном потоке — 2", пишет Рейтер."На "Северном потоке — 1" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу", - цитирует, в частности, агентство представителя Шведской морской администрации (SMA).Со ссылкой на министра энергетики Дэна Йоргенсена оно также отмечает, что власти Дании призвали повысить уровень готовности энергетического и газового секторов страны после трех утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" вблизи Дании и Швеции.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
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в мире, дания, швеция, северный поток — 2, северный поток
В мире, Дания, Швеция, Северный поток — 2, Северный поток
11:03 27.09.2022
 
В водах Дании и Швеции обнаружили утечки газа на "Северном потоке"

Морское управление Швеции сообщило об утечках на газопроводе "Северный поток"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток"
Участок магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Морское управление Швеции сообщило во вторник, что выпустило предупреждение о двух близких друг к другу утечках на российском газопроводе "Северный поток" в шведских и датских водах, обнаруженных вскоре после утечки на близлежащем "Северном потоке — 2", пишет Рейтер.
"На "Северном потоке — 1" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу", - цитирует, в частности, агентство представителя Шведской морской администрации (SMA).
Со ссылкой на министра энергетики Дэна Йоргенсена оно также отмечает, что власти Дании призвали повысить уровень готовности энергетического и газового секторов страны после трех утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" вблизи Дании и Швеции.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.
На территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Эксперт назвал возможную причину ЧП на "Северных потоках"
Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока — 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
 
В миреДанияШвецияСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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