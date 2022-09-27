https://ria.ru/20220927/ustroystva-1819761516.html

В Оренбуржье наладят выпуск устройств для томографов и ангиографов

В Оренбуржье наладят выпуск устройств для томографов и ангиографов - РИА Новости, 27.09.2022

В Оренбуржье наладят выпуск устройств для томографов и ангиографов

В оренбургской компании "Уралрентген" планируют в текущем году наладить выпуск мощных рентгеновских питающих устройств для томографического и ангиографического... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:17

2022-09-27T13:17

2022-09-27T13:17

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

экономика

технологии

россия

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ОРЕНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. В оренбургской компании "Уралрентген" планируют в текущем году наладить выпуск мощных рентгеновских питающих устройств для томографического и ангиографического оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона.В настоящее время компания производит рентгеновские питающие устройства моноблочного и генераторного типа, а также палатные рентгеновские аппараты, мобильные флюорографические и маммографические комплексы.Используемые для этого электронные компоненты на 80% российского производства.На предприятии намерены наладить производство более мощных рентгеновских питающих устройств для томографического и ангиографического оборудования."Сегодня перед нашими производителями открыто широкое окно возможностей. С одной стороны, освободились узкие рыночные ниши – прежде всего, в сфере производства высокотехнологичного оборудования. А с другой, государство предоставляет беспрецедентные меры поддержки наукоёмкой промышленности, которые способствуют развитию производственной базы и интеллектуального потенциала. Приоритет – достижение технологического суверенитета нашей страны. И в Оренбуржье есть такие предприятия. Мы поддерживаем наших лидеров и помогаем всем, кто готов расти и развиваться", - цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.Произведенные в Оренбуржье рентгеновские аппараты работают в более чем в двух тысячах медицинских клиник 76 регионов России. Надежность и качество медоборудования позволяет предприятию уверенно конкурировать с иностранными.

https://ria.ru/20220831/klastery-1813344558.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, экономика, технологии, россия