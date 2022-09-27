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В Оренбуржье наладят выпуск устройств для томографов и ангиографов - РИА Новости, 27.09.2022
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В Оренбуржье наладят выпуск устройств для томографов и ангиографов
В Оренбуржье наладят выпуск устройств для томографов и ангиографов - РИА Новости, 27.09.2022
В Оренбуржье наладят выпуск устройств для томографов и ангиографов
В оренбургской компании "Уралрентген" планируют в текущем году наладить выпуск мощных рентгеновских питающих устройств для томографического и ангиографического... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:17
2022-09-27T13:17
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
экономика
технологии
россия
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ОРЕНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. В оренбургской компании "Уралрентген" планируют в текущем году наладить выпуск мощных рентгеновских питающих устройств для томографического и ангиографического оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона.В настоящее время компания производит рентгеновские питающие устройства моноблочного и генераторного типа, а также палатные рентгеновские аппараты, мобильные флюорографические и маммографические комплексы.Используемые для этого электронные компоненты на 80% российского производства.На предприятии намерены наладить производство более мощных рентгеновских питающих устройств для томографического и ангиографического оборудования."Сегодня перед нашими производителями открыто широкое окно возможностей. С одной стороны, освободились узкие рыночные ниши – прежде всего, в сфере производства высокотехнологичного оборудования. А с другой, государство предоставляет беспрецедентные меры поддержки наукоёмкой промышленности, которые способствуют развитию производственной базы и интеллектуального потенциала. Приоритет – достижение технологического суверенитета нашей страны. И в Оренбуржье есть такие предприятия. Мы поддерживаем наших лидеров и помогаем всем, кто готов расти и развиваться", - цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.Произведенные в Оренбуржье рентгеновские аппараты работают в более чем в двух тысячах медицинских клиник 76 регионов России. Надежность и качество медоборудования позволяет предприятию уверенно конкурировать с иностранными.
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оренбургская область, денис паслер, экономика, технологии, россия
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Экономика, Технологии, Россия
13:17 27.09.2022
 

В Оренбуржье наладят выпуск устройств для томографов и ангиографов

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Оренбургская компания "Уралрентген"
Оренбургская компания Уралрентген - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
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ОРЕНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. В оренбургской компании "Уралрентген" планируют в текущем году наладить выпуск мощных рентгеновских питающих устройств для томографического и ангиографического оборудования, сообщает пресс-служба правительства региона.
В настоящее время компания производит рентгеновские питающие устройства моноблочного и генераторного типа, а также палатные рентгеновские аппараты, мобильные флюорографические и маммографические комплексы.
Используемые для этого электронные компоненты на 80% российского производства.
На предприятии намерены наладить производство более мощных рентгеновских питающих устройств для томографического и ангиографического оборудования.
"Сегодня перед нашими производителями открыто широкое окно возможностей. С одной стороны, освободились узкие рыночные ниши – прежде всего, в сфере производства высокотехнологичного оборудования. А с другой, государство предоставляет беспрецедентные меры поддержки наукоёмкой промышленности, которые способствуют развитию производственной базы и интеллектуального потенциала. Приоритет – достижение технологического суверенитета нашей страны. И в Оренбуржье есть такие предприятия. Мы поддерживаем наших лидеров и помогаем всем, кто готов расти и развиваться", - цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
Произведенные в Оренбуржье рентгеновские аппараты работают в более чем в двух тысячах медицинских клиник 76 регионов России. Надежность и качество медоборудования позволяет предприятию уверенно конкурировать с иностранными.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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