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Правительство Украины запретило вывоз товаров в Россию - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/ukraina-1819884811.html
Правительство Украины запретило вывоз товаров в Россию
Правительство Украины запретило вывоз товаров в Россию - РИА Новости, 27.09.2022
Правительство Украины запретило вывоз товаров в Россию
Кабинет министров Украины принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России до прекращения военного положения в стране,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:12
2022-09-27T18:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
экономика
министерство экономики украины
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России до прекращения военного положения в стране, сообщает пресс-служба министерства экономики Украины. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 27 сентября."Кабмин принял постановления "О запрете вывоза товаров с Украины на таможенную территорию Российской Федерации", постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения РФ недружественных действий против Украины. Предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения, которых является РФ", - сообщили в минэкономики Украины.По словам первого вице-премьера Юлии Свириденко, таким образом Украина продолжает санкционное давление против России. "Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в Россию де-факто был остановлен. Теперь это закреплено и на правовом уровне", - уточнила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
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украина, россия, экономика, министерство экономики украины, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Экономика, Министерство экономики Украины, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:12 27.09.2022 (обновлено: 18:56 27.09.2022)
 
Правительство Украины запретило вывоз товаров в Россию

Правительство Украины приняло постановление о полном запрете на вывоз товаров в Россию

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России до прекращения военного положения в стране, сообщает пресс-служба министерства экономики Украины. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 27 сентября.
"Кабмин принял постановления "О запрете вывоза товаров с Украины на таможенную территорию Российской Федерации", постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения РФ недружественных действий против Украины. Предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения, которых является РФ", - сообщили в минэкономики Украины.
По словам первого вице-премьера Юлии Свириденко, таким образом Украина продолжает санкционное давление против России. "Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в Россию де-факто был остановлен. Теперь это закреплено и на правовом уровне", - уточнила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЭкономикаМинистерство экономики УкраиныСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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