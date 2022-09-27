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СМИ: Запад теряет интерес к поддержке Украины - РИА Новости, 27.09.2022
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СМИ: Запад теряет интерес к поддержке Украины
СМИ: Запад теряет интерес к поддержке Украины - РИА Новости, 27.09.2022
СМИ: Запад теряет интерес к поддержке Украины
Социологические опросы показывают, что жители западных стран обращают все меньше внимания на поддержку Украины из-за собственных экономических проблем, пишет... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:48
2022-09-27T15:11
украина
россия
европа
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Социологические опросы показывают, что жители западных стран обращают все меньше внимания на поддержку Украины из-за собственных экономических проблем, пишет The Washington Post.Как утверждает издание, существует большая вероятность усиления общественного безразличия. Исследовательский центр Pew выяснил, что сейчас потенциальное поражение Украины волнует американцев гораздо меньше, чем весной, а значительное большинство полагает, что оказанной Киеву поддержки вполне достаточно.Центр Pew также обнаружил, что американские республиканцы в большинстве своем считают, что правительство оказывает Украине слишком много поддержки."Думаю, мы вышли на такой рубеж, когда переданных Украине денег уже достаточно. Я действительно так думаю", – заявил кандидат в сенаторы от республиканцев из Огайо Джеймс Вэнс.Согласно статье, эксперты считают, что очередной пакет денежных средств для Украины, утвержденный конгрессом, может стать последним, проведенным через американский законодательный орган беспрепятственно.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, европа, в мире
Украина, Россия, Европа, В мире
13:48 27.09.2022 (обновлено: 15:11 27.09.2022)
 
СМИ: Запад теряет интерес к поддержке Украины

The Washington Post: на Западе слабеет поддержка Украины из-за экономических проблем

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Социологические опросы показывают, что жители западных стран обращают все меньше внимания на поддержку Украины из-за собственных экономических проблем, пишет The Washington Post.

"У украинцев и у западных стратегов возникают опасения, что скептическое отношение к антироссийским санкциям и к их результативности (цены на энергоресурсы в Европе резко подскочили) может усилиться", – говорится в статье.

Как утверждает издание, существует большая вероятность усиления общественного безразличия. Исследовательский центр Pew выяснил, что сейчас потенциальное поражение Украины волнует американцев гораздо меньше, чем весной, а значительное большинство полагает, что оказанной Киеву поддержки вполне достаточно.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
10:31
Новому пакету санкций ЕС против России могут помешать три страны, пишут СМИ
Центр Pew также обнаружил, что американские республиканцы в большинстве своем считают, что правительство оказывает Украине слишком много поддержки.
"Думаю, мы вышли на такой рубеж, когда переданных Украине денег уже достаточно. Я действительно так думаю", – заявил кандидат в сенаторы от республиканцев из Огайо Джеймс Вэнс.
Согласно статье, эксперты считают, что очередной пакет денежных средств для Украины, утвержденный конгрессом, может стать последним, проведенным через американский законодательный орган беспрепятственно.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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