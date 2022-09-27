https://ria.ru/20220927/ukraina-1819774104.html

СМИ: Запад теряет интерес к поддержке Украины

СМИ: Запад теряет интерес к поддержке Украины - РИА Новости, 27.09.2022

СМИ: Запад теряет интерес к поддержке Украины

Социологические опросы показывают, что жители западных стран обращают все меньше внимания на поддержку Украины из-за собственных экономических проблем, пишет... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:48

2022-09-27T13:48

2022-09-27T15:11

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Социологические опросы показывают, что жители западных стран обращают все меньше внимания на поддержку Украины из-за собственных экономических проблем, пишет The Washington Post.Как утверждает издание, существует большая вероятность усиления общественного безразличия. Исследовательский центр Pew выяснил, что сейчас потенциальное поражение Украины волнует американцев гораздо меньше, чем весной, а значительное большинство полагает, что оказанной Киеву поддержки вполне достаточно.Центр Pew также обнаружил, что американские республиканцы в большинстве своем считают, что правительство оказывает Украине слишком много поддержки."Думаю, мы вышли на такой рубеж, когда переданных Украине денег уже достаточно. Я действительно так думаю", – заявил кандидат в сенаторы от республиканцев из Огайо Джеймс Вэнс.Согласно статье, эксперты считают, что очередной пакет денежных средств для Украины, утвержденный конгрессом, может стать последним, проведенным через американский законодательный орган беспрепятственно.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, европа, в мире