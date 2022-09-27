https://ria.ru/20220927/ukraina-1819728954.html

В Запорожской области заявили, что на Украине готовят замену Зеленскому

В Запорожской области заявили, что на Украине готовят замену Зеленскому - РИА Новости, 27.09.2022

В Запорожской области заявили, что на Украине готовят замену Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому активно пытаются найти замену его западные кураторы, написал в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:34

2022-09-27T11:34

2022-09-27T16:24

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому активно пытаются найти замену его западные кураторы, написал в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По мнению Рогова, Зеленскому на Западе дают понять, что незаменимых не бывает. Он отметил, что при таком развитии событий "на смену клоуну придет настоящая хунта", что не устраивает президента Украины."Украинская элита тоже тонко чувствует этот момент. Для них предать — это вовремя предвидеть. Поэтому с конца весны чиновники, депутаты, судьи усердно взялись помогать отдельным бригадам ВСУ. И главное, фотографий побольше сделать. И благодарностей. Потом это все в рамочку — и в кабинет, чтобы все видели. В общем, стелют соломку. Думают, что когда власть сменится, то им зачтется", — подчеркнул Рогов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении в состав России.

https://ria.ru/20220825/ukraina-1812107069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир рогов, запорожская область, украина, владимир зеленский, в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, россия