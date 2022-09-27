Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области заявили, что на Украине готовят замену Зеленскому - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/ukraina-1819728954.html
В Запорожской области заявили, что на Украине готовят замену Зеленскому
В Запорожской области заявили, что на Украине готовят замену Зеленскому - РИА Новости, 27.09.2022
В Запорожской области заявили, что на Украине готовят замену Зеленскому
Президенту Украины Владимиру Зеленскому активно пытаются найти замену его западные кураторы, написал в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:34
2022-09-27T16:24
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
украина
владимир зеленский
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому активно пытаются найти замену его западные кураторы, написал в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По мнению Рогова, Зеленскому на Западе дают понять, что незаменимых не бывает. Он отметил, что при таком развитии событий "на смену клоуну придет настоящая хунта", что не устраивает президента Украины."Украинская элита тоже тонко чувствует этот момент. Для них предать — это вовремя предвидеть. Поэтому с конца весны чиновники, депутаты, судьи усердно взялись помогать отдельным бригадам ВСУ. И главное, фотографий побольше сделать. И благодарностей. Потом это все в рамочку — и в кабинет, чтобы все видели. В общем, стелют соломку. Думают, что когда власть сменится, то им зачтется", — подчеркнул Рогов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении в состав России.
https://ria.ru/20220825/ukraina-1812107069.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_ad515c84c1b3100a01be8d10386d4eeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рогов, запорожская область, украина, владимир зеленский, в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Владимир Зеленский, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины, Россия
11:34 27.09.2022 (обновлено: 16:24 27.09.2022)
 
В Запорожской области заявили, что на Украине готовят замену Зеленскому

Представитель Запорожской ВГА Рогов считает, что на Украине готовят замену Зеленскому

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому активно пытаются найти замену его западные кураторы, написал в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Хозяева Зеленского готовят ему замену. В последнее время наблюдаю, как в западной прессе начинает все чаще мелькать главнокомандующий ВСУ (Валерий) Залужный", — подчеркнул он.

По мнению Рогова, Зеленскому на Западе дают понять, что незаменимых не бывает. Он отметил, что при таком развитии событий "на смену клоуну придет настоящая хунта", что не устраивает президента Украины.
"Украинская элита тоже тонко чувствует этот момент. Для них предать — это вовремя предвидеть. Поэтому с конца весны чиновники, депутаты, судьи усердно взялись помогать отдельным бригадам ВСУ. И главное, фотографий побольше сделать. И благодарностей. Потом это все в рамочку — и в кабинет, чтобы все видели. В общем, стелют соломку. Думают, что когда власть сменится, то им зачтется", — подчеркнул Рогов.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении в состав России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 15:15Специальная военная операция на Украине
Джабаров считает, что переворот на Украине могли бы осуществить ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала