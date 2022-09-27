11:34 27.09.2022 (обновлено: 16:24 27.09.2022)
В Запорожской области заявили, что на Украине готовят замену Зеленскому
Представитель Запорожской ВГА Рогов считает, что на Украине готовят замену Зеленскому
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому активно пытаются найти замену его западные кураторы, написал в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Хозяева Зеленского готовят ему замену. В последнее время наблюдаю, как в западной прессе начинает все чаще мелькать главнокомандующий ВСУ (Валерий) Залужный", — подчеркнул он.
По мнению Рогова, Зеленскому на Западе дают понять, что незаменимых не бывает. Он отметил, что при таком развитии событий "на смену клоуну придет настоящая хунта", что не устраивает президента Украины.
"Украинская элита тоже тонко чувствует этот момент. Для них предать — это вовремя предвидеть. Поэтому с конца весны чиновники, депутаты, судьи усердно взялись помогать отдельным бригадам ВСУ. И главное, фотографий побольше сделать. И благодарностей. Потом это все в рамочку — и в кабинет, чтобы все видели. В общем, стелют соломку. Думают, что когда власть сменится, то им зачтется", — подчеркнул Рогов.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении в состав России.