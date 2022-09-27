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На разум Киева рассчитывать бессмысленно, заявил Медведев - РИА Новости, 27.09.2022
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На разум Киева рассчитывать бессмысленно, заявил Медведев
На разум Киева рассчитывать бессмысленно, заявил Медведев - РИА Новости, 27.09.2022
На разум Киева рассчитывать бессмысленно, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что на разум и политическую волю Киева рассчитывать бессмысленно - остается... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:53
2022-09-27T10:09
киев
в мире
дмитрий медведев
россия
украина
нато
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что на разум и политическую волю Киева рассчитывать бессмысленно - остается хрупкая надежда на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих Украине стран.В своем Telegram-канале Медведев написал, что Россия сделает все, чтобы у Украины, которая в настоящее время напрямую управляется странами НАТО, не появилось ядерного оружия."На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", - заявил Медведев.Президент РФ Владимир Путин в феврале заявил, что даже появление на Украине тактического ядерного оружия является для России стратегической угрозой.
https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819404911.html
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киев, в мире, дмитрий медведев, россия, украина, нато, владимир путин
Киев, В мире, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, НАТО, Владимир Путин
09:53 27.09.2022 (обновлено: 10:09 27.09.2022)
 
На разум Киева рассчитывать бессмысленно, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: на разум и политическую волю Киева рассчитывать бессмысленно

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что на разум и политическую волю Киева рассчитывать бессмысленно - остается хрупкая надежда на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих Украине стран.
В своем Telegram-канале Медведев написал, что Россия сделает все, чтобы у Украины, которая в настоящее время напрямую управляется странами НАТО, не появилось ядерного оружия.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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"На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", - заявил Медведев.
Президент РФ Владимир Путин в феврале заявил, что даже появление на Украине тактического ядерного оружия является для России стратегической угрозой.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:47
Россия вправе применить ядерное оружие при необходимости, заявил Медведев
 
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