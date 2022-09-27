09:53 27.09.2022 (обновлено: 10:09 27.09.2022)
На разум Киева рассчитывать бессмысленно, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: на разум и политическую волю Киева рассчитывать бессмысленно
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что на разум и политическую волю Киева рассчитывать бессмысленно - остается хрупкая надежда на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих Украине стран.
В своем Telegram-канале Медведев написал, что Россия сделает все, чтобы у Украины, которая в настоящее время напрямую управляется странами НАТО, не появилось ядерного оружия.
"На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", - заявил Медведев.
Президент РФ Владимир Путин в феврале заявил, что даже появление на Украине тактического ядерного оружия является для России стратегической угрозой.