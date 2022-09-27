https://ria.ru/20220927/ukraina-1819703501.html

На разум Киева рассчитывать бессмысленно, заявил Медведев

На разум Киева рассчитывать бессмысленно, заявил Медведев - РИА Новости, 27.09.2022

На разум Киева рассчитывать бессмысленно, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что на разум и политическую волю Киева рассчитывать бессмысленно - остается... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:53

2022-09-27T09:53

2022-09-27T10:09

киев

в мире

дмитрий медведев

россия

украина

нато

владимир путин

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что на разум и политическую волю Киева рассчитывать бессмысленно - остается хрупкая надежда на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих Украине стран.В своем Telegram-канале Медведев написал, что Россия сделает все, чтобы у Украины, которая в настоящее время напрямую управляется странами НАТО, не появилось ядерного оружия."На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", - заявил Медведев.Президент РФ Владимир Путин в феврале заявил, что даже появление на Украине тактического ядерного оружия является для России стратегической угрозой.

https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819404911.html

https://ria.ru/20220927/medvedev-1819702093.html

киев

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, в мире, дмитрий медведев, россия, украина, нато, владимир путин