https://ria.ru/20220927/trass-1819866205.html

В Британии подсчитали финансовые потери после избрания Трасс премьером

В Британии подсчитали финансовые потери после избрания Трасс премьером - РИА Новости, 27.09.2022

В Британии подсчитали финансовые потери после избрания Трасс премьером

После прихода Лиз Трасс на пост премьера Великобритании британские фондовые рынки потеряли 500 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:23

2022-09-27T17:23

2022-09-27T17:23

экономика

лиз трасс

великобритания

ftse

лондонская фондовая биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762721379_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f9a39827e98c4085b68d75663a160b54.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. После прихода Лиз Трасс на пост премьера Великобритании британские фондовые рынки потеряли 500 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.Согласно статье, с 5 сентября индекс FTSE 350 Лондонской биржи потерял более 300 миллиардов долларов рыночной капитализации. За это время обвалился индекс государственных облигаций страны, потеряв в цене более 173 миллиардов долларов. Также на 29 миллиардов долларов подешевели номинированные в фунтах облигации с высоким рейтингом.Ряд экспертов считает, что резкую распродажу акций на Лондонской фондовой бирже спровоцировала инфляция, к которой привели действия кабинета во главе с Трасс.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.

https://ria.ru/20220926/trass-1819561800.html

https://ria.ru/20220927/funt-1819752574.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, лиз трасс, великобритания, ftse, лондонская фондовая биржа