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В Британии подсчитали финансовые потери после избрания Трасс премьером - РИА Новости, 27.09.2022
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В Британии подсчитали финансовые потери после избрания Трасс премьером
В Британии подсчитали финансовые потери после избрания Трасс премьером - РИА Новости, 27.09.2022
В Британии подсчитали финансовые потери после избрания Трасс премьером
После прихода Лиз Трасс на пост премьера Великобритании британские фондовые рынки потеряли 500 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:23
2022-09-27T17:23
экономика
лиз трасс
великобритания
ftse
лондонская фондовая биржа
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. После прихода Лиз Трасс на пост премьера Великобритании британские фондовые рынки потеряли 500 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.Согласно статье, с 5 сентября индекс FTSE 350 Лондонской биржи потерял более 300 миллиардов долларов рыночной капитализации. За это время обвалился индекс государственных облигаций страны, потеряв в цене более 173 миллиардов долларов. Также на 29 миллиардов долларов подешевели номинированные в фунтах облигации с высоким рейтингом.Ряд экспертов считает, что резкую распродажу акций на Лондонской фондовой бирже спровоцировала инфляция, к которой привели действия кабинета во главе с Трасс.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.
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экономика, лиз трасс, великобритания, ftse, лондонская фондовая биржа
Экономика, Лиз Трасс, Великобритания, FTSE, Лондонская фондовая биржа
17:23 27.09.2022
 
В Британии подсчитали финансовые потери после избрания Трасс премьером

Bloomberg: британские фондовые рынки потеряли 500 миллиардов долларов из-за Трасс

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЛинейный график на мониторе компьютера трейдера
Линейный график на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. После прихода Лиз Трасс на пост премьера Великобритании британские фондовые рынки потеряли 500 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

"Далеко не всегда Великобритания является надежной парой рук, к которой привыкли инвесторы, в настоящее время она больше похожа на дикий запад", – утверждает аналитик инвестиционного фонда AJ Bell Дэнни Хьюсон.

Согласно статье, с 5 сентября индекс FTSE 350 Лондонской биржи потерял более 300 миллиардов долларов рыночной капитализации. За это время обвалился индекс государственных облигаций страны, потеряв в цене более 173 миллиардов долларов. Также на 29 миллиардов долларов подешевели номинированные в фунтах облигации с высоким рейтингом.
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Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.
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