https://ria.ru/20220927/tranzit-1819891932.html

"Газпром" отверг заявленные в арбитраж требования "Нафтогаза" по транзиту

"Газпром" отверг заявленные в арбитраж требования "Нафтогаза" по транзиту - РИА Новости, 27.09.2022

"Газпром" отверг заявленные в арбитраж требования "Нафтогаза" по транзиту

"Газпром" отказался признавать требования украинского "Нафтогаза" по иску в арбитраже по поводу неполной оплаты транзита газа в Европу. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:34

2022-09-27T18:34

2022-09-27T19:45

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нафтогаз украины

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. "Газпром" отказался признавать требования украинского "Нафтогаза" по иску в арбитраже по поводу неполной оплаты транзита газа в Европу.Об этом российская компания сегодня проинформировала Секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и действующего руководителя "Нафтогаза".В российском концерне добавили, что не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться."Газпром" также напомнил, что "Нафтогаз", не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохрановка" и признал сам факт неоказания услуг. Украинская компания хорошо осведомлена, что такой шаг означает приостановку платежей даже при заявлении о форс-мажоре, подчеркнули в российском концерне.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка". В Киеве сослались на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех объемов на эту станцию технологически невозможен, при этом все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в мае заявил, что "Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через Украину в июне. Он отметил, что у компании начинается спор с российским концерном по этому вопросу.В начале сентября "Нафтогаз" подал в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже просьбу об арбитраже против "Газпрома" с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины.

https://ria.ru/20220906/ukraina-1814865436.html

https://ria.ru/20220927/gazprom-1819888050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, европа, россия, газпром, нафтогаз украины, международная торговая палата