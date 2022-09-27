https://ria.ru/20220927/tranzit-1819891932.html
"Газпром" отверг заявленные в арбитраж требования "Нафтогаза" по транзиту
"Газпром" отверг заявленные в арбитраж требования "Нафтогаза" по транзиту - РИА Новости, 27.09.2022
"Газпром" отверг заявленные в арбитраж требования "Нафтогаза" по транзиту
"Газпром" отказался признавать требования украинского "Нафтогаза" по иску в арбитраже по поводу неполной оплаты транзита газа в Европу. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:34
2022-09-27T18:34
2022-09-27T19:45
экономика
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газпром
нафтогаз украины
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. "Газпром" отказался признавать требования украинского "Нафтогаза" по иску в арбитраже по поводу неполной оплаты транзита газа в Европу.Об этом российская компания сегодня проинформировала Секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и действующего руководителя "Нафтогаза".В российском концерне добавили, что не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться."Газпром" также напомнил, что "Нафтогаз", не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохрановка" и признал сам факт неоказания услуг. Украинская компания хорошо осведомлена, что такой шаг означает приостановку платежей даже при заявлении о форс-мажоре, подчеркнули в российском концерне.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка". В Киеве сослались на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех объемов на эту станцию технологически невозможен, при этом все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в мае заявил, что "Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через Украину в июне. Он отметил, что у компании начинается спор с российским концерном по этому вопросу.В начале сентября "Нафтогаз" подал в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже просьбу об арбитраже против "Газпрома" с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины.
https://ria.ru/20220906/ukraina-1814865436.html
https://ria.ru/20220927/gazprom-1819888050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, россия, газпром, нафтогаз украины, международная торговая палата
Экономика, Европа, Россия, Газпром, Нафтогаз Украины, Международная торговая палата
18:34 27.09.2022 (обновлено: 19:45 27.09.2022)
"Газпром" отверг заявленные в арбитраж требования "Нафтогаза" по транзиту
"Газпром" отвергает требования "Нафтогаза", заявленные в арбитраж по оплате транзита газа
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
"Газпром" отказался
признавать требования украинского "Нафтогаза" по иску в арбитраже по поводу неполной оплаты транзита газа в Европу.
Об этом российская компания сегодня проинформировала Секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты
и действующего руководителя "Нафтогаза".
"Газпром" категорически отвергает все требования "Нафтогаза Украины" по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу", — подчеркнули в компании.
В российском концерне добавили, что не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться.
"Газпром" также напомнил, что "Нафтогаз", не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохрановка" и признал сам факт неоказания услуг. Украинская компания хорошо осведомлена, что такой шаг означает приостановку платежей даже при заявлении о форс-мажоре, подчеркнули в российском концерне.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка". В Киеве сослались на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех объемов на эту станцию технологически невозможен, при этом все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в мае заявил, что "Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через Украину в июне. Он отметил, что у компании начинается спор с российским концерном по этому вопросу.
В начале сентября "Нафтогаз" подал в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже просьбу об арбитраже против "Газпрома" с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины.