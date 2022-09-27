https://ria.ru/20220927/timati-1819738110.html
Тимати опроверг слухи об эмиграции
Тимати опроверг слухи об эмиграции - РИА Новости, 27.09.2022
Тимати опроверг слухи об эмиграции
Тимати опроверг слухи об эмиграции. Мнением он поделился на своей странице в соцсети. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:03
2022-09-27T13:03
2022-09-27T13:03
шоубиз
тимати (тимур юнусов)
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тимати опроверг слухи об эмиграции. Мнением он поделился на своей странице в соцсети. Он также рассказал, что получает много комментариев о частичной мобилизации.Ранее стало известно, что гостями первого выпуска новой передачи Андрея Малахова стали военные корреспонденты.
https://ria.ru/20220927/mikhaylov-1819729306.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимати (тимур юнусов), знаменитости, звезды
Шоубиз, Тимати (Тимур Юнусов), Знаменитости, звезды
Тимати опроверг слухи об эмиграции
Тимати опроверг слухи об эмиграции и заявил, что готов к мобилизации