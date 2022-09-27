https://ria.ru/20220927/timati-1819738110.html

Тимати опроверг слухи об эмиграции

Тимати опроверг слухи об эмиграции - РИА Новости, 27.09.2022

Тимати опроверг слухи об эмиграции

Тимати опроверг слухи об эмиграции. Мнением он поделился на своей странице в соцсети. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:03

2022-09-27T13:03

2022-09-27T13:03

шоубиз

тимати (тимур юнусов)

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тимати опроверг слухи об эмиграции. Мнением он поделился на своей странице в соцсети. Он также рассказал, что получает много комментариев о частичной мобилизации.Ранее стало известно, что гостями первого выпуска новой передачи Андрея Малахова стали военные корреспонденты.

https://ria.ru/20220927/mikhaylov-1819729306.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

тимати (тимур юнусов), знаменитости, звезды