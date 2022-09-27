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Тимати опроверг слухи об эмиграции - РИА Новости, 27.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220927/timati-1819738110.html
Тимати опроверг слухи об эмиграции
Тимати опроверг слухи об эмиграции - РИА Новости, 27.09.2022
Тимати опроверг слухи об эмиграции
Тимати опроверг слухи об эмиграции. Мнением он поделился на своей странице в соцсети. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:03
2022-09-27T13:03
шоубиз
тимати (тимур юнусов)
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тимати опроверг слухи об эмиграции. Мнением он поделился на своей странице в соцсети. Он также рассказал, что получает много комментариев о частичной мобилизации.Ранее стало известно, что гостями первого выпуска новой передачи Андрея Малахова стали военные корреспонденты.
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тимати (тимур юнусов), знаменитости, звезды
Шоубиз, Тимати (Тимур Юнусов), Знаменитости, звезды
13:03 27.09.2022
 
Тимати опроверг слухи об эмиграции

Тимати опроверг слухи об эмиграции и заявил, что готов к мобилизации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Тимати на ярмарке современного искусства "Art Russia Fair 2022" в выставочном центре "Гостиный двор" в Москве
Рэп-исполнитель Тимати на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тимати опроверг слухи об эмиграции. Мнением он поделился на своей странице в соцсети.
"Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь", — написал рэпер.
Он также рассказал, что получает много комментариев о частичной мобилизации.
"Если будет нужна моя учетная специальность, то готов", — заявил Тимати.
Ранее стало известно, что гостями первого выпуска новой передачи Андрея Малахова стали военные корреспонденты.
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