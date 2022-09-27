Экс-госсекретарь США назвал Тайвань независимым государством
Экс-госсекретарь США Помпео заявил, что Тайвань уже обладает независимостью
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolБывший госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Бывший госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Глобальном бизнес-форуме в тайваньском городе Гаосюн, заявил, что Тайваню, по его мнению, нет необходимости заявлять о своей независимости, так как он уже ею обладает.
По словам Помпео, некоторые в США считают Тайвань частью КНР и выражают недовольство, когда американцы приезжают на остров, чтобы укреплять с ним связи.
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"Я придерживаюсь фундаментально иной точки зрения, о которой я уже много раз заявлял. Это реальность, реальность, которую ваши прошлые и нынешние лидеры четко прояснили. А именно то, что Тайваню не нужно заявлять о своей независимости, так как он уже является независимым государством", - сказал Помпео, слова которого приводит South China Morning Post. Он добавил, что больше всего гордится тем, что будучи на посту госсекретаря приблизил общественность и правительство США к признанию "простой, политической, дипломатической и суверенной реальности" Тайваня. Нынешний визит стал уже второй поездкой Помпео на Тайвань в этом году. В прошлый раз он приезжал в начале марта и провел на острове четыре дня, встретившись с высшим руководством Тайваня.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.