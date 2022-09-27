https://ria.ru/20220927/tayvan-1819875883.html

Экс-госсекретарь США назвал Тайвань независимым государством

Экс-госсекретарь США назвал Тайвань независимым государством - РИА Новости, 27.09.2022

Экс-госсекретарь США назвал Тайвань независимым государством

Бывший госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Глобальном бизнес-форуме в тайваньском городе Гаосюн, заявил, что Тайваню, по его мнению, нет необходимости... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:48

2022-09-27T17:48

2022-09-27T17:48

в мире

майк помпео

сша

китай

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584066905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a8368cb29167e3b0113c894a0590004.jpg

ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Глобальном бизнес-форуме в тайваньском городе Гаосюн, заявил, что Тайваню, по его мнению, нет необходимости заявлять о своей независимости, так как он уже ею обладает.По словам Помпео, некоторые в США считают Тайвань частью КНР и выражают недовольство, когда американцы приезжают на остров, чтобы укреплять с ним связи."Я придерживаюсь фундаментально иной точки зрения, о которой я уже много раз заявлял. Это реальность, реальность, которую ваши прошлые и нынешние лидеры четко прояснили. А именно то, что Тайваню не нужно заявлять о своей независимости, так как он уже является независимым государством", - сказал Помпео, слова которого приводит South China Morning Post. Он добавил, что больше всего гордится тем, что будучи на посту госсекретаря приблизил общественность и правительство США к признанию "простой, политической, дипломатической и суверенной реальности" Тайваня. Нынешний визит стал уже второй поездкой Помпео на Тайвань в этом году. В прошлый раз он приезжал в начале марта и провел на острове четыре дня, встретившись с высшим руководством Тайваня.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220924/ssha-1819231650.html

https://ria.ru/20220920/blagodarnost-1818023085.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, майк помпео, сша, китай, тайвань