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Экс-госсекретарь США назвал Тайвань независимым государством - РИА Новости, 27.09.2022
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Экс-госсекретарь США назвал Тайвань независимым государством
Экс-госсекретарь США назвал Тайвань независимым государством - РИА Новости, 27.09.2022
Экс-госсекретарь США назвал Тайвань независимым государством
Бывший госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Глобальном бизнес-форуме в тайваньском городе Гаосюн, заявил, что Тайваню, по его мнению, нет необходимости... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:48
2022-09-27T17:48
в мире
майк помпео
сша
китай
тайвань
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ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Глобальном бизнес-форуме в тайваньском городе Гаосюн, заявил, что Тайваню, по его мнению, нет необходимости заявлять о своей независимости, так как он уже ею обладает.По словам Помпео, некоторые в США считают Тайвань частью КНР и выражают недовольство, когда американцы приезжают на остров, чтобы укреплять с ним связи."Я придерживаюсь фундаментально иной точки зрения, о которой я уже много раз заявлял. Это реальность, реальность, которую ваши прошлые и нынешние лидеры четко прояснили. А именно то, что Тайваню не нужно заявлять о своей независимости, так как он уже является независимым государством", - сказал Помпео, слова которого приводит South China Morning Post. Он добавил, что больше всего гордится тем, что будучи на посту госсекретаря приблизил общественность и правительство США к признанию "простой, политической, дипломатической и суверенной реальности" Тайваня. Нынешний визит стал уже второй поездкой Помпео на Тайвань в этом году. В прошлый раз он приезжал в начале марта и провел на острове четыре дня, встретившись с высшим руководством Тайваня.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220924/ssha-1819231650.html
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в мире, майк помпео, сша, китай, тайвань
В мире, Майк Помпео, США, Китай, Тайвань
17:48 27.09.2022
 
Экс-госсекретарь США назвал Тайвань независимым государством

Экс-госсекретарь США Помпео заявил, что Тайвань уже обладает независимостью

© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolБывший госсекретарь США Майк Помпео
Бывший госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Бывший госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Глобальном бизнес-форуме в тайваньском городе Гаосюн, заявил, что Тайваню, по его мнению, нет необходимости заявлять о своей независимости, так как он уже ею обладает.
По словам Помпео, некоторые в США считают Тайвань частью КНР и выражают недовольство, когда американцы приезжают на остров, чтобы укреплять с ним связи.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 21:04
США заявили, что продолжат поставлять Тайваню оружие
"Я придерживаюсь фундаментально иной точки зрения, о которой я уже много раз заявлял. Это реальность, реальность, которую ваши прошлые и нынешние лидеры четко прояснили. А именно то, что Тайваню не нужно заявлять о своей независимости, так как он уже является независимым государством", - сказал Помпео, слова которого приводит South China Morning Post. Он добавил, что больше всего гордится тем, что будучи на посту госсекретаря приблизил общественность и правительство США к признанию "простой, политической, дипломатической и суверенной реальности" Тайваня. Нынешний визит стал уже второй поездкой Помпео на Тайвань в этом году. В прошлый раз он приезжал в начале марта и провел на острове четыре дня, встретившись с высшим руководством Тайваня.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В Китае выразили благодарность Путину за поддержку КНР по вопросу Тайваня
 
В миреМайк ПомпеоСШАКитайТайвань
 
 
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