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В Запорожской области рассказали о возможных планах Киева по наступлению - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/svo-1819680991.html
В Запорожской области рассказали о возможных планах Киева по наступлению
В Запорожской области рассказали о возможных планах Киева по наступлению - РИА Новости, 27.09.2022
В Запорожской области рассказали о возможных планах Киева по наступлению
Украинские войска могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T06:04
2022-09-27T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Украинские войска могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, союзные силы уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе применив авиацию.Власти Запорожской области знают о планах ВСУ и готовы защитить свою землю, заключил Рогов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, энергодар, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Энергодар, Киев
06:04 27.09.2022 (обновлено: 09:13 27.09.2022)
 
В Запорожской области рассказали о возможных планах Киева по наступлению

Член ГСА Запорожской области Рогов: Киев может попытаться наступать в районе Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Украинские войска могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС", — заявил собеседник агентства.

По его словам, союзные силы уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе применив авиацию.
Власти Запорожской области знают о планах ВСУ и готовы защитить свою землю, заключил Рогов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьЭнергодарКиев
 
 
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