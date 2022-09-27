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В Запорожской области рассказали о возможных планах Киева по наступлению

В Запорожской области рассказали о возможных планах Киева по наступлению - РИА Новости, 27.09.2022

В Запорожской области рассказали о возможных планах Киева по наступлению

Украинские войска могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T06:04

2022-09-27T06:04

2022-09-27T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

энергодар

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Украинские войска могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, союзные силы уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе применив авиацию.Власти Запорожской области знают о планах ВСУ и готовы защитить свою землю, заключил Рогов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

энергодар

киев

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в мире, владимир рогов, запорожская область, энергодар, киев