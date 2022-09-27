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Разведчики ВС России рассказали об обстрелах городов украинскими военными - РИА Новости, 27.09.2022
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Разведчики ВС России рассказали об обстрелах городов украинскими военными
Разведчики ВС России рассказали об обстрелах городов украинскими военными - РИА Новости, 27.09.2022
Разведчики ВС России рассказали об обстрелах городов украинскими военными
Украинские военные регулярно намеренно обстреливают городские кварталы и социальную инфраструктуру, сообщили РИА Новости разведчики Вооруженных сил России РИА... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T05:32
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в мире
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донбасс
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские военные регулярно намеренно обстреливают городские кварталы и социальную инфраструктуру, сообщили РИА Новости разведчики Вооруженных сил России РИА Новости.По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии киевского режима против жителей Донбасса погибли более 8700 мирных жителей, среди которых свыше 130 детей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы РФ
05:32 27.09.2022 (обновлено: 06:22 27.09.2022)
 
Разведчики ВС России рассказали об обстрелах городов украинскими военными

Бойцы разведки ВС России рассказали об обстрелах мирных жителей украинскими военными

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота разведгруппы
Работа разведгруппы - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские военные регулярно намеренно обстреливают городские кварталы и социальную инфраструктуру, сообщили РИА Новости разведчики Вооруженных сил России РИА Новости.
"Находишься порой в окопе на передовой, а снаряды летят, они проходят мимо нас, уходят именно в населенный пункт, <...> там дети, старики, женщины. Зачем уничтожают нацию, с которой восемь лет назад, грубо говоря, они были побратимы?" — сказал один из бойцов разведки с позывным Ладан.
По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии киевского режима против жителей Донбасса погибли более 8700 мирных жителей, среди которых свыше 130 детей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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