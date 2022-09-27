https://ria.ru/20220927/svo-1819678246.html
Источник: украинскому диверсанту приказали убить главу Херсонской области
Источник: украинскому диверсанту приказали убить главу Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2022
Источник: украинскому диверсанту приказали убить главу Херсонской области
Задержанный член украинской разведывательно-диверсионной группы Александр Свароба в августе получил задание убить главу администрации Херсонской области... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T04:05
2022-09-27T04:05
2022-09-27T04:14
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
владимир сальдо
кирилл стремоусов
николаевская область
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ХЕРСОН, 27 сен — РИА Новости. Задержанный член украинской разведывательно-диверсионной группы Александр Свароба в августе получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, но не сделал этого, так как испугался, рассказал РИА Новости сотрудник силовых структур.Российские силовики задержали в селе Чернобаевке Херсонской области двоих участников разведывательно-диверсионной группы — Александра Сваробу, 1998 года рождения (позывной "Алекс"), и Артема Савельева, 2003 года рождения (позывной "Малой"). По заданию своего куратора с позывным "Седой" Свароба и Савельев собирали для украинской военной разведки информацию о российских войсках, а также за символические суммы участвовали в подготовке терактов в Херсоне."Также "Седой" пытался ставить перед Алексом и более серьезные задачи — например, ликвидировать главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его зама Кирилла Стремоусова, на что "Алекс" ответил отказом ввиду, по его словам, опасности за свою жизнь", — отметил собеседник агентства.Кроме того, диверсант сослался на неумение совершать подобного рода теракты."Было задание устроить диверсии в отношении Сальдо и Стремоусова, на что я дал отказ, так как опасался за свою жизнь и жизнь своих родственников", — пояснил сам Свароба, кадры видеозаписи с признанием которого есть в распоряжении РИА Новости.По словам Сваробы, перед планировавшейся ликвидацией Сальдо и Стремоусова он в августе получил от "Седого" через тайник поддельный паспорт на чужое имя.Российский силовик отметил ту небрежность и невнимательность, с которой украинская разведка "слепила" этот паспорт, готовясь обеспечить уход "Алекса" с территории Херсонской области."Паспорт был нужен, чтобы "Алекс" мог выехать на территорию Николаевской области. Но он им не воспользовался, так как паспорт был выдан на имя человека 1970 года рождения — то есть по возрасту годившегося Сваробе в отцы", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220923/podelniki-1818830683.html
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херсонская область , в мире, владимир сальдо, кирилл стремоусов, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Николаевская область
04:05 27.09.2022 (обновлено: 04:14 27.09.2022)
Источник: украинскому диверсанту приказали убить главу Херсонской области
Украинский диверсант должен был убить главу Херсонской области и его зама, но отказался
ХЕРСОН, 27 сен — РИА Новости. Задержанный член украинской разведывательно-диверсионной группы Александр Свароба в августе получил задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, но не сделал этого, так как испугался, рассказал РИА Новости сотрудник силовых структур.
Российские силовики задержали в селе Чернобаевке Херсонской области двоих участников разведывательно-диверсионной группы — Александра Сваробу, 1998 года рождения (позывной "Алекс"), и Артема Савельева, 2003 года рождения (позывной "Малой"). По заданию своего куратора с позывным "Седой" Свароба и Савельев собирали для украинской военной разведки информацию о российских войсках, а также за символические суммы участвовали в подготовке терактов в Херсоне.
"Также "Седой" пытался ставить перед Алексом и более серьезные задачи — например, ликвидировать главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его зама Кирилла Стремоусова, на что "Алекс" ответил отказом ввиду, по его словам, опасности за свою жизнь", — отметил собеседник агентства.
Кроме того, диверсант сослался на неумение совершать подобного рода теракты.
"Было задание устроить диверсии в отношении Сальдо и Стремоусова, на что я дал отказ, так как опасался за свою жизнь и жизнь своих родственников", — пояснил сам Свароба, кадры видеозаписи с признанием которого есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Сваробы, перед планировавшейся ликвидацией Сальдо и Стремоусова он в августе получил от "Седого" через тайник поддельный паспорт на чужое имя.
Российский силовик отметил ту небрежность и невнимательность, с которой украинская разведка "слепила" этот паспорт, готовясь обеспечить уход "Алекса" с территории Херсонской области.
"Паспорт был нужен, чтобы "Алекс" мог выехать на территорию Николаевской области
. Но он им не воспользовался, так как паспорт был выдан на имя человека 1970 года рождения — то есть по возрасту годившегося Сваробе в отцы", — заключил собеседник агентства.