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Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022
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Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных
Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022
Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник планируют рассмотреть ряд законопроектов, направленных на поддержку призванных в рамках частичной мобилизации РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T00:16
2022-09-27T00:16
госдума рф
частичная мобилизация в россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник планируют рассмотреть ряд законопроектов, направленных на поддержку призванных в рамках частичной мобилизации граждан, в частности, документы, предусматривающие кредитные каникулы для этой категории лиц и защиту их трудовых прав.Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным и призванным по контракту гражданам, а также лицам, находящимся у них на иждивении. В понедельник документ был одобрен к первому чтению профильным комитетом палаты по финрынку.Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, разработан в целях защиты прав и законных интересов заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении.Парламентарии также планируют рассмотреть ряд поправок в Трудовой кодекс о трудовых гарантиях мобилизованных граждан. Поправки устанавливают, что за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места - после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.Предлагается установить также, что трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается. Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу.Кроме того, работодатель до дня приостановления трудового договора обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату и выплаты в полном объеме за предшествующий период работы. Также мобилизованный работник в течение шести месяцев после возобновления договора имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время независимо от его стажа.Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитываться после приостановки с ним трудового договора.
https://ria.ru/20220927/mintsifry-1819669181.html
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госдума рф, частичная мобилизация в россии, безопасность, россия
Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Россия
00:16 27.09.2022
 
Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных

Госдума рассмотрит поправки о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник планируют рассмотреть ряд законопроектов, направленных на поддержку призванных в рамках частичной мобилизации граждан, в частности, документы, предусматривающие кредитные каникулы для этой категории лиц и защиту их трудовых прав.
Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным и призванным по контракту гражданам, а также лицам, находящимся у них на иждивении. В понедельник документ был одобрен к первому чтению профильным комитетом палаты по финрынку.
Военные билеты призывников - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
00:03
Минцифры опубликовало список специальностей, рекомендованных к отсрочке
Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, разработан в целях защиты прав и законных интересов заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении.
Парламентарии также планируют рассмотреть ряд поправок в Трудовой кодекс о трудовых гарантиях мобилизованных граждан. Поправки устанавливают, что за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места - после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.
Предлагается установить также, что трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается. Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу.
Кроме того, работодатель до дня приостановления трудового договора обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату и выплаты в полном объеме за предшествующий период работы. Также мобилизованный работник в течение шести месяцев после возобновления договора имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время независимо от его стажа.
Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитываться после приостановки с ним трудового договора.
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 17:57
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Госдума РФЧастичная мобилизация в РоссииБезопасностьРоссия
 
 
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