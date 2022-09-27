https://ria.ru/20220927/studenty-1819706228.html

Белгородский губернатор пообещал вернуть мобилизованных студентов

Белгородский губернатор пообещал вернуть мобилизованных студентов - РИА Новости, 27.09.2022

Белгородский губернатор пообещал вернуть мобилизованных студентов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал вернуть студентов, которые были призваны в первые дни в рамках частичной мобилизации по ошибке. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:09

2022-09-27T10:09

2022-09-27T10:09

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

частичная мобилизация в россии

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БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал вернуть студентов, которые были призваны в первые дни в рамках частичной мобилизации по ошибке."Сегодня занимаюсь тем, чтобы студенты, которые были призваны в первые дни, вернулись домой. Соответствующие документы и телеграммы пришли на адрес военных комиссариатов, в соответствии с которыми были подготовлены документы и направлены командирам воинских частей о необходимости отправки назад наших студентов", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".Гладкову поступает много жалоб о том, что мобилизованные ночуют в автобусах в других регионах, потому что для них нет подготовленных мест размещения."Приняли решение, что лучше они будут находиться дома, чем в автобусах. С сегодняшнего дня в каждое место дислокации выехали мои представители, представители Белгородской области, и мы будем отправлять наших людей только тогда, когда будет подтверждение о том, что все готово для их встречи", - добавил он.Губернатор и министр здравоохранения области проедут по военным комиссариатам, чтобы ответить на все вопросы жителей и оказать содействие военно-медицинским комиссиям.В Минобороны РФ 23 сентября заявили, что частичная мобилизация не затронет студентов, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях.Ранее Гладков сообщал, что после рассмотрения жалоб 75 мобилизованных жителей области вернутся домой.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав гладков, белгородская область, частичная мобилизация в россии