https://ria.ru/20220927/strelba-1819689707.html

Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе в Ижевске

Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022

Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе в Ижевске

Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался, рассказали РИА Новости его... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:45

2022-09-27T08:45

2022-09-27T10:22

происшествия

александр бречалов

ижевск

стрельба в школе в ижевске

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ИЖЕВСК, 27 сен — РИА Новости. Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался, рассказали РИА Новости его соседи по дому."Я его плохо знаю. Он в капюшоне всегда ходил в черном, никогда не здоровался, замкнутый был очень. С семьей жил, мама, бабушка. Условия у них были очень хорошие для житья", — сообщил агентству мужчина, попросивший не указывать его имя.Другой жилец дома, представившийся Алексеем, сообщил, что Казанцев ходил в капюшоне даже в летнюю жаркую погоду, а когда выходил из подъезда, всегда опускал голову так, чтобы не видно было лица.Родственники, наверное, уехали с силовиками, добавил мужчина. Он пояснил, что вчера приезжали сотрудники ФСБ и СК, которые вроде бы их забрали.Также сосед рассказал, что от своей бабушки знал о диагнозе "шизофрения" у Казанцева, поэтому всегда делал скидку на то, что тот ходит в капюшоне.Еще один сосед подтвердил РИА Новости, что Казанцев был скрытный."Был необщительным, но парой слов перекидывались, обычных таких, ничего такого. Никаких тусовок не было", — отметил жилец дома.Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 17 человек, из них 11 детей, десятки получили ранения. В республике объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819660999.html

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ижевск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр бречалов, ижевск, стрельба в школе в ижевске