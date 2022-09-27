https://ria.ru/20220927/strelba-1819689707.html
Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе в Ижевске
Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022
Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе в Ижевске
Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался, рассказали РИА Новости его... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:45
2022-09-27T08:45
2022-09-27T10:22
происшествия
александр бречалов
ижевск
стрельба в школе в ижевске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819611578_0:356:3007:2047_1920x0_80_0_0_a3dc1c4b51fce43f191e48a2c24492d0.jpg
ИЖЕВСК, 27 сен — РИА Новости. Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался, рассказали РИА Новости его соседи по дому."Я его плохо знаю. Он в капюшоне всегда ходил в черном, никогда не здоровался, замкнутый был очень. С семьей жил, мама, бабушка. Условия у них были очень хорошие для житья", — сообщил агентству мужчина, попросивший не указывать его имя.Другой жилец дома, представившийся Алексеем, сообщил, что Казанцев ходил в капюшоне даже в летнюю жаркую погоду, а когда выходил из подъезда, всегда опускал голову так, чтобы не видно было лица.Родственники, наверное, уехали с силовиками, добавил мужчина. Он пояснил, что вчера приезжали сотрудники ФСБ и СК, которые вроде бы их забрали.Также сосед рассказал, что от своей бабушки знал о диагнозе "шизофрения" у Казанцева, поэтому всегда делал скидку на то, что тот ходит в капюшоне.Еще один сосед подтвердил РИА Новости, что Казанцев был скрытный."Был необщительным, но парой слов перекидывались, обычных таких, ничего такого. Никаких тусовок не было", — отметил жилец дома.Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 17 человек, из них 11 детей, десятки получили ранения. В республике объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819660999.html
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819638644.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819611578_436:506:2490:2047_1920x0_80_0_0_10088b98d258ceb92b48f882f0911f92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бречалов, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Александр Бречалов, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
08:45 27.09.2022 (обновлено: 10:22 27.09.2022)
Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе в Ижевске
Соседи заявили, что устроивший стрельбу в школе в Ижевске был замкнутым
ИЖЕВСК, 27 сен — РИА Новости. Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался, рассказали РИА Новости его соседи по дому.
"Я его плохо знаю. Он в капюшоне всегда ходил в черном, никогда не здоровался, замкнутый был очень. С семьей жил, мама, бабушка. Условия у них были очень хорошие для житья", — сообщил агентству мужчина, попросивший не указывать его имя.
Другой жилец дома, представившийся Алексеем, сообщил, что Казанцев ходил в капюшоне даже в летнюю жаркую погоду, а когда выходил из подъезда, всегда опускал голову так, чтобы не видно было лица.
"Он не здоровался, не общался. Они жили втроем: бабушка, мама и он. Маму <...> зовут Алла. Бабушку даже не знаю, как зовут, она каждое утро ходила вот тут, скандинавской ходьбой (занималась. — Прим. ред.), по стадиону с палочками", — вспоминает Алексей.
Родственники, наверное, уехали с силовиками, добавил мужчина. Он пояснил, что вчера приезжали сотрудники ФСБ и СК, которые вроде бы их забрали.
Также сосед рассказал, что от своей бабушки знал о диагнозе "шизофрения" у Казанцева, поэтому всегда делал скидку на то, что тот ходит в капюшоне.
"Девушек не было, друзей у него не было, он всегда один. <…> То, что он не работал с таким диагнозом, — это точно. <…> Возникал вопрос, я гуляю утром с собакой, а он в шесть часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы по улице Майской. <…> И поздно вечером мог оттуда же идти", — заключил Алексей.
Еще один сосед подтвердил РИА Новости, что Казанцев был скрытный.
"Был необщительным, но парой слов перекидывались, обычных таких, ничего такого. Никаких тусовок не было", — отметил жилец дома.
Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов
, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 17 человек, из них 11 детей, десятки получили ранения. В республике объявлен траур.