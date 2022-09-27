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Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного
Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного - РИА Новости, 27.09.2022
Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, устанавливающую, что трудовой стаж и стаж по специальности мобилизованного сотрудника продолжит... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:12
2022-09-27T13:12
2022-09-27T13:13
специальная военная операция на украине
общество
госдума рф
частичная мобилизация в россии
россия
работа
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, устанавливающую, что трудовой стаж и стаж по специальности мобилизованного сотрудника продолжит засчитываться во время прохождения им военной службы в рамках частичной мобилизации.Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора, указывается в тексте поправки.Ранее парламентарии внесли поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии, россия, работа
Специальная военная операция на Украине, Общество, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Работа
13:12 27.09.2022 (обновлено: 13:13 27.09.2022)
Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного
Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного на военную службу
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, устанавливающую, что трудовой стаж и стаж по специальности мобилизованного сотрудника продолжит засчитываться во время прохождения им военной службы в рамках частичной мобилизации.
Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора, указывается в тексте поправки.
Ранее парламентарии внесли поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.