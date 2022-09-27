https://ria.ru/20220927/stazh-1819760507.html

Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного

Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного - РИА Новости, 27.09.2022

Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, устанавливающую, что трудовой стаж и стаж по специальности мобилизованного сотрудника продолжит... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:12

2022-09-27T13:12

2022-09-27T13:13

специальная военная операция на украине

общество

госдума рф

частичная мобилизация в россии

россия

работа

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, устанавливающую, что трудовой стаж и стаж по специальности мобилизованного сотрудника продолжит засчитываться во время прохождения им военной службы в рамках частичной мобилизации.Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора, указывается в тексте поправки.Ранее парламентарии внесли поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии, россия, работа