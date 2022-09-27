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Бойцов националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США - РИА Новости, 27.09.2022
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Бойцов националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США
Бойцов националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США - РИА Новости, 27.09.2022
Бойцов националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США
Бойцов украинского националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США, сообщила во вторник участница встречи, украинская активистка Дарья Каленюк в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:54
2022-09-27T16:54
в мире
игорь краснов
россия
сша
украина
конгресс сша
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бойцов украинского националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США, сообщила во вторник участница встречи, украинская активистка Дарья Каленюк в Twitter."Самый эмоциональный момент был, когда мы вдруг встретили освобожденных бойцов "Азова"* прямо в главном зале на Капитолийском холме", - написала Каленюк.Также Каленюк сообщила, что поблагодарила член Палаты представителей США от Миннесоты Бетти Макколлум за предоставление средств на вооружение для Украины, а также попросила новые поставки тяжелой техники и ПВО украинской армии до середины ноября, пока не началась зима.Ранее Генеральная прокуратура России установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. По его словам, преступления, совершенные боевиками "Азова", могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны.Ранее Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее.Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/azov-1819809025.html
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в мире, игорь краснов, россия, сша, украина, конгресс сша
В мире, Игорь Краснов, Россия, США, Украина, Конгресс США
16:54 27.09.2022
 
Бойцов националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США

Активистка Каленюк: бойцов националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бойцов украинского националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США, сообщила во вторник участница встречи, украинская активистка Дарья Каленюк в Twitter.
"Самый эмоциональный момент был, когда мы вдруг встретили освобожденных бойцов "Азова"* прямо в главном зале на Капитолийском холме", - написала Каленюк.
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Также Каленюк сообщила, что поблагодарила член Палаты представителей США от Миннесоты Бетти Макколлум за предоставление средств на вооружение для Украины, а также попросила новые поставки тяжелой техники и ПВО украинской армии до середины ноября, пока не началась зима.
Ранее Генеральная прокуратура России установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. По его словам, преступления, совершенные боевиками "Азова", могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны.
Ранее Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее.
Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреИгорь КрасновРоссияСШАУкраинаКонгресс США
 
 
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