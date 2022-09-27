Бойцов националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США
Активистка Каленюк: бойцов националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бойцов украинского националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США, сообщила во вторник участница встречи, украинская активистка Дарья Каленюк в Twitter.
"Самый эмоциональный момент был, когда мы вдруг встретили освобожденных бойцов "Азова"* прямо в главном зале на Капитолийском холме", - написала Каленюк.
Ранее Генеральная прокуратура России установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. По его словам, преступления, совершенные боевиками "Азова", могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны.
Ранее Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее.
Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Запрещенная в России террористическая организация.