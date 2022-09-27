https://ria.ru/20220927/ssha-1819851481.html

Бойцов националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США

Бойцов националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США - РИА Новости, 27.09.2022

Бойцов националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США

Бойцов украинского националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США, сообщила во вторник участница встречи, украинская активистка Дарья Каленюк в... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:54

2022-09-27T16:54

2022-09-27T16:54

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игорь краснов

россия

сша

украина

конгресс сша

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бойцов украинского националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США, сообщила во вторник участница встречи, украинская активистка Дарья Каленюк в Twitter."Самый эмоциональный момент был, когда мы вдруг встретили освобожденных бойцов "Азова"* прямо в главном зале на Капитолийском холме", - написала Каленюк.Также Каленюк сообщила, что поблагодарила член Палаты представителей США от Миннесоты Бетти Макколлум за предоставление средств на вооружение для Украины, а также попросила новые поставки тяжелой техники и ПВО украинской армии до середины ноября, пока не началась зима.Ранее Генеральная прокуратура России установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. По его словам, преступления, совершенные боевиками "Азова", могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны.Ранее Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее.Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/azov-1819809025.html

https://ria.ru/20220907/azov-1815160510.html

россия

сша

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь краснов, россия, сша, украина, конгресс сша