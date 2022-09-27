https://ria.ru/20220927/ssha-1819849911.html

NI: США должны резко изменить внешнюю политику после заявления Путина

NI: США должны резко изменить внешнюю политику после заявления Путина - РИА Новости, 27.09.2022

NI: США должны резко изменить внешнюю политику после заявления Путина

Вашингтону нужно пересмотреть подходы к внешней политике и перестать считать себя неоспоримым мировым лидером, пишет в статье для National Interest бывший... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:51

2022-09-27T16:51

2022-09-27T16:58

политика

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вашингтону нужно пересмотреть подходы к внешней политике и перестать считать себя неоспоримым мировым лидером, пишет в статье для National Interest бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер.Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия использует все имеющиеся у нее в распоряжении средства для защиты своего народа и территориальной целостности.По мнению датского дипломата, после речи главы российского государства у Соединенных Штатов "появилась бесценная возможность" изменить внешнюю политику, признать формирующийся многополярный мир и прекратить творящийся на планете хаос, во многом спровоцированный плохим государственным управлением в США и Европе.Тем не менее Меллер убежден, что рано или поздно Вашингтону придется принять новую реальность, в которой существуют другие возрождающиеся центры силы — великие державы, не готовые играть по правилам Запада.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220922/bayden-1818812012.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, сша, владимир путин