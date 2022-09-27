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NI: США должны резко изменить внешнюю политику после заявления Путина - РИА Новости, 27.09.2022
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NI: США должны резко изменить внешнюю политику после заявления Путина
NI: США должны резко изменить внешнюю политику после заявления Путина - РИА Новости, 27.09.2022
NI: США должны резко изменить внешнюю политику после заявления Путина
Вашингтону нужно пересмотреть подходы к внешней политике и перестать считать себя неоспоримым мировым лидером, пишет в статье для National Interest бывший... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:51
2022-09-27T16:58
политика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вашингтону нужно пересмотреть подходы к внешней политике и перестать считать себя неоспоримым мировым лидером, пишет в статье для National Interest бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер.Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия использует все имеющиеся у нее в распоряжении средства для защиты своего народа и территориальной целостности.По мнению датского дипломата, после речи главы российского государства у Соединенных Штатов "появилась бесценная возможность" изменить внешнюю политику, признать формирующийся многополярный мир и прекратить творящийся на планете хаос, во многом спровоцированный плохим государственным управлением в США и Европе.Тем не менее Меллер убежден, что рано или поздно Вашингтону придется принять новую реальность, в которой существуют другие возрождающиеся центры силы — великие державы, не готовые играть по правилам Запада.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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политика, россия, сша, владимир путин
Политика, Россия, США, Владимир Путин
16:51 27.09.2022 (обновлено: 16:58 27.09.2022)
 
NI: США должны резко изменить внешнюю политику после заявления Путина

NI: США должны признать новый миропорядок после слов Путина о готовности защитить Россию

© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вашингтону нужно пересмотреть подходы к внешней политике и перестать считать себя неоспоримым мировым лидером, пишет в статье для National Interest бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер.
Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия использует все имеющиеся у нее в распоряжении средства для защиты своего народа и территориальной целостности.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 22:33
Экс-глава ЦРУ рассказал об ошибке Байдена, ослабляющей США
По мнению датского дипломата, после речи главы российского государства у Соединенных Штатов "появилась бесценная возможность" изменить внешнюю политику, признать формирующийся многополярный мир и прекратить творящийся на планете хаос, во многом спровоцированный плохим государственным управлением в США и Европе.
"После анализа заявлений и действий американских политиков в последние годы и месяцы сомнительно, что эта точка зрения лежит в основе их решений", — отметил специалист.
Тем не менее Меллер убежден, что рано или поздно Вашингтону придется принять новую реальность, в которой существуют другие возрождающиеся центры силы — великие державы, не готовые играть по правилам Запада.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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