https://ria.ru/20220927/spetsoperatsiya-1819759870.html
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ - РИА Новости, 27.09.2022
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ
Более 150 украинских военных уничтожены массированным ударом по пункту дислокации 81-й бригады в Константиновке в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:10
2022-09-27T13:10
2022-09-27T13:17
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818035510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af7c1d1e620c013a2c0b47c043ea7597.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Более 150 украинских военных уничтожены массированным ударом по пункту дислокации 81-й бригады в Константиновке в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено более 150 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220927/mig-29-1819760105.html
константиновка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818035510_65:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_c6e34994fa43e5a19c29a0c9ecf12f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константиновка, донецкая народная республика, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире
13:10 27.09.2022 (обновлено: 13:17 27.09.2022)
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ
Минобороны: российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ в ДНР