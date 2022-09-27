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Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ - РИА Новости, 27.09.2022
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ
Более 150 украинских военных уничтожены массированным ударом по пункту дислокации 81-й бригады в Константиновке в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:10
2022-09-27T13:17
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
россия
в мире
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Более 150 украинских военных уничтожены массированным ударом по пункту дислокации 81-й бригады в Константиновке в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено более 150 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
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константиновка
донецкая народная республика
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константиновка, донецкая народная республика, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире
13:10 27.09.2022 (обновлено: 13:17 27.09.2022)
 
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ

Минобороны: российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Более 150 украинских военных уничтожены массированным ударом по пункту дислокации 81-й бригады в Константиновке в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено более 150 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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ВС России сбили два украинских МиГ-29 над Херсонской областью
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ мире
 
 
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