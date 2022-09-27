https://ria.ru/20220927/spetsoperatsiya-1819759870.html

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ - РИА Новости, 27.09.2022

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ

Более 150 украинских военных уничтожены массированным ударом по пункту дислокации 81-й бригады в Константиновке в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:10

2022-09-27T13:10

2022-09-27T13:17

специальная военная операция на украине

константиновка

донецкая народная республика

россия

в мире

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Более 150 украинских военных уничтожены массированным ударом по пункту дислокации 81-й бригады в Константиновке в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено более 150 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220927/mig-29-1819760105.html

константиновка

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

константиновка, донецкая народная республика, россия, в мире