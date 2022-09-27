https://ria.ru/20220927/spetsoperatsiya-1819718110.html
Бойцы ВСУ боятся вступать в стрелковый бой, заявили российские военные
Бойцы ВСУ боятся вступать в стрелковый бой, заявили российские военные - РИА Новости, 27.09.2022
Бойцы ВСУ боятся вступать в стрелковый бой, заявили российские военные
Бойцы подразделения разведки вооруженных сил Российской Федерации сообщили РИА Новости, что украинские формирования на угледарском направлении ведут огонь в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:51
2022-09-27T10:51
2022-09-27T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Бойцы подразделения разведки вооруженных сил Российской Федерации сообщили РИА Новости, что украинские формирования на угледарском направлении ведут огонь в основном артиллерией и тяжелым вооружением, избегая прямого стрелкового боестолкновения."На стрелковый бой они не выходят, на стрелковый побаиваются выходить, потому что они в стрелковом бою проигрывают сразу, не умеют наверное", - прокомментировал разведчик ВС РФ с позывным "Балу".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220927/snaryazhenie-1819692605.html
россия
украина
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Российские разведчики рассказали о страхе ВСУ вступать в стрелковый бой
Российские разведчики рассказали РИА Новости, что украинские силы на угледарском направлении побаиваются выходить на стрелковый бой: "Не умеют наверное"
2022-09-27T10:51
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы РФ
10:51 27.09.2022 (обновлено: 12:11 27.09.2022)
Бойцы ВСУ боятся вступать в стрелковый бой, заявили российские военные
Российские разведчики рассказали о боязни украинских сил вступать в стрелковый бой