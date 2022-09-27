https://ria.ru/20220927/spetsoperatsiya-1819718110.html

Бойцы ВСУ боятся вступать в стрелковый бой, заявили российские военные

Бойцы ВСУ боятся вступать в стрелковый бой, заявили российские военные - РИА Новости, 27.09.2022

Бойцы ВСУ боятся вступать в стрелковый бой, заявили российские военные

Бойцы подразделения разведки вооруженных сил Российской Федерации сообщили РИА Новости, что украинские формирования на угледарском направлении ведут огонь в... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:51

2022-09-27T10:51

2022-09-27T12:11

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Бойцы подразделения разведки вооруженных сил Российской Федерации сообщили РИА Новости, что украинские формирования на угледарском направлении ведут огонь в основном артиллерией и тяжелым вооружением, избегая прямого стрелкового боестолкновения."На стрелковый бой они не выходят, на стрелковый побаиваются выходить, потому что они в стрелковом бою проигрывают сразу, не умеют наверное", - прокомментировал разведчик ВС РФ с позывным "Балу".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220927/snaryazhenie-1819692605.html

россия

украина

донбасс

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Дарья Буймова

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Российские разведчики рассказали о страхе ВСУ вступать в стрелковый бой Российские разведчики рассказали РИА Новости, что украинские силы на угледарском направлении побаиваются выходить на стрелковый бой: "Не умеют наверное" 2022-09-27T10:51 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф