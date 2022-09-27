13:34 27.09.2022 (обновлено: 15:14 27.09.2022)
Спецборт с раненными при стрельбе в ижевской школе вылетел в Москву
Спецборт МЧС России с раненными при стрельбе в школе в Ижевске вылетел в Москву
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкСамолет Ил-76 МЧС России, прибывший в Ижевск для эвакуации в Москву пострадавших во время стрельбы в школе №88. 27 сентября 2022
Самолет Ил-76 МЧС России, прибывший в Ижевск для эвакуации в Москву пострадавших во время стрельбы в школе №88. 27 сентября 2022
МОСКВА/УФА, 27 сен — РИА Новости. Из Ижевска в Москву вылетел спецборт МЧС с раненными при стрельбе в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолет Ил-76, оборудованный специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших, вылетел из аэропорта Ижевска в Москву", — уточнил собеседник агентства.
12:42"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школеУстроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался.
Пациентов сопровождают медики отряда "Центроспас" и Минздрава.
В Минздраве Удмуртии пояснили, что родственники пострадавших детей летят вместе с ними.
"Их размещение, проживание и расходы на обратный путь республика возьмет на себя", — добавили в ведомстве.
Накануне в школе № 88 Ижевска ее выпускник Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 17 человек, из них 11 детей, десятки получили ранения. В республике объявлен траур.
Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в ЧС, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.
Впервые это оборудование применили в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в ДТП в Израиле.
В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время монтажа — 20 минут.