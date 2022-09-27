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Спецборт с раненными при стрельбе в ижевской школе вылетел в Москву - РИА Новости, 27.09.2022
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Спецборт с раненными при стрельбе в ижевской школе вылетел в Москву
Спецборт с раненными при стрельбе в ижевской школе вылетел в Москву - РИА Новости, 27.09.2022
Спецборт с раненными при стрельбе в ижевской школе вылетел в Москву
Из Ижевска в Москву вылетел спецборт МЧС с раненными при стрельбе в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:34
2022-09-27T15:14
происшествия
ижевск
москва
россия
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
ил-76
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МОСКВА/УФА, 27 сен — РИА Новости. Из Ижевска в Москву вылетел спецборт МЧС с раненными при стрельбе в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет Ил-76, оборудованный специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших, вылетел из аэропорта Ижевска в Москву", — уточнил собеседник агентства.Пациентов сопровождают медики отряда "Центроспас" и Минздрава.В Минздраве Удмуртии пояснили, что родственники пострадавших детей летят вместе с ними."Их размещение, проживание и расходы на обратный путь республика возьмет на себя", — добавили в ведомстве.Накануне в школе № 88 Ижевска ее выпускник Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 17 человек, из них 11 детей, десятки получили ранения. В республике объявлен траур.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в ЧС, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.Впервые это оборудование применили в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в ДТП в Израиле.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время монтажа — 20 минут.
https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819750146.html
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происшествия, ижевск, москва, россия, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, стрельба в школе в ижевске, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ижевск, Москва, Россия, Здоровье - Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Ил-76, Стрельба в школе в Ижевске, Следственный комитет России (СК РФ)
13:34 27.09.2022 (обновлено: 15:14 27.09.2022)
 
Спецборт с раненными при стрельбе в ижевской школе вылетел в Москву

Спецборт МЧС России с раненными при стрельбе в школе в Ижевске вылетел в Москву

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкСамолет Ил-76 МЧС России, прибывший в Ижевск для эвакуации в Москву пострадавших во время стрельбы в школе №88. 27 сентября 2022
Самолет Ил-76 МЧС России, прибывший в Ижевск для эвакуации в Москву пострадавших во время стрельбы в школе №88. 27 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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Самолет Ил-76 МЧС России, прибывший в Ижевск для эвакуации в Москву пострадавших во время стрельбы в школе №88. 27 сентября 2022
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МОСКВА/УФА, 27 сен — РИА Новости. Из Ижевска в Москву вылетел спецборт МЧС с раненными при стрельбе в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолет Ил-76, оборудованный специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших, вылетел из аэропорта Ижевска в Москву", — уточнил собеседник агентства.
Нормальная семья – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:42
"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школеУстроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался.
Пациентов сопровождают медики отряда "Центроспас" и Минздрава.
В Минздраве Удмуртии пояснили, что родственники пострадавших детей летят вместе с ними.
"Их размещение, проживание и расходы на обратный путь республика возьмет на себя", — добавили в ведомстве.
Накануне в школе № 88 Ижевска ее выпускник Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 17 человек, из них 11 детей, десятки получили ранения. В республике объявлен траур.
Люди возлагают цветы и игрушки у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:36
Жители Ижевска сдали кровь для пострадавших при стрельбе в школе
Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в ЧС, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.
Впервые это оборудование применили в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в ДТП в Израиле.
В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время монтажа — 20 минут.
Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
13:15
Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где при стрельбе погибли 17 человек
 
ПроисшествияИжевскМоскваРоссияЗдоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасИл-76Стрельба в школе в ИжевскеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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