https://ria.ru/20220927/spetsbort-1819767745.html

Спецборт с раненными при стрельбе в ижевской школе вылетел в Москву

Спецборт с раненными при стрельбе в ижевской школе вылетел в Москву - РИА Новости, 27.09.2022

Спецборт с раненными при стрельбе в ижевской школе вылетел в Москву

Из Ижевска в Москву вылетел спецборт МЧС с раненными при стрельбе в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:34

2022-09-27T13:34

2022-09-27T15:14

происшествия

ижевск

москва

россия

здоровье - общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

ил-76

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МОСКВА/УФА, 27 сен — РИА Новости. Из Ижевска в Москву вылетел спецборт МЧС с раненными при стрельбе в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет Ил-76, оборудованный специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших, вылетел из аэропорта Ижевска в Москву", — уточнил собеседник агентства.Пациентов сопровождают медики отряда "Центроспас" и Минздрава.В Минздраве Удмуртии пояснили, что родственники пострадавших детей летят вместе с ними."Их размещение, проживание и расходы на обратный путь республика возьмет на себя", — добавили в ведомстве.Накануне в школе № 88 Ижевска ее выпускник Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Жертвами преступления стали 17 человек, из них 11 детей, десятки получили ранения. В республике объявлен траур.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в ЧС, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.Впервые это оборудование применили в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в ДТП в Израиле.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время монтажа — 20 минут.

https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819750146.html

https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819699642.html

https://ria.ru/20220927/shkola-1819760930.html

ижевск

москва

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происшествия, ижевск, москва, россия, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, стрельба в школе в ижевске, следственный комитет россии (ск рф)