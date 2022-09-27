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Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании Совфеда - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/sovfed-1819846981.html
Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании Совфеда
Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании Совфеда - РИА Новости, 27.09.2022
Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании Совфеда
Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября при положительных итогах референдумов, заявила спикер СФ... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:47
2022-09-27T17:17
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
политика
валентина матвиенко
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ТАГАНРОГ, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября при положительных итогах референдумов, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко."Мы с уважением относимся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и если такова воля с их стороны - войти в состав России, безусловно, мы поддержим", - сказала парламентарий. По ее мнению, нет необходимости во внеочередном заседании палаты. "Плановое заседание Совета Федерации 4 октября. Я полагаю, что мы 4 числа в случае, если все подтвердится, готовы рассмотреть (законы о вхождении новых субъектов в РФ)", - сказала она.В беседе с журналистами спикер отметила, что сегодня завершающий день голосования, итоги референдумов могут быть подведены завтра или в ближайшие дни. По мнению законодателя, решение жителей Донбасса и освобожденных территорий - выстраданное.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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совет федерации рф, политика, валентина матвиенко, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Политика, Валентина Матвиенко, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
16:47 27.09.2022 (обновлено: 17:17 27.09.2022)
 
Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании Совфеда

Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании Совфеда из-за референдумов

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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ТАГАНРОГ, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября при положительных итогах референдумов, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Мы с уважением относимся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и если такова воля с их стороны - войти в состав России, безусловно, мы поддержим", - сказала парламентарий. По ее мнению, нет необходимости во внеочередном заседании палаты. "Плановое заседание Совета Федерации 4 октября. Я полагаю, что мы 4 числа в случае, если все подтвердится, готовы рассмотреть (законы о вхождении новых субъектов в РФ)", - сказала она.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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В беседе с журналистами спикер отметила, что сегодня завершающий день голосования, итоги референдумов могут быть подведены завтра или в ближайшие дни. По мнению законодателя, решение жителей Донбасса и освобожденных территорий - выстраданное.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеСовет Федерации РФПолитикаВалентина МатвиенкоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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