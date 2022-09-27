https://ria.ru/20220927/sovfed-1819846981.html

Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании Совфеда

Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании Совфеда - РИА Новости, 27.09.2022

Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании Совфеда

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября при положительных итогах референдумов, заявила спикер СФ... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:47

2022-09-27T16:47

2022-09-27T17:17

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

политика

валентина матвиенко

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ТАГАНРОГ, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября при положительных итогах референдумов, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко."Мы с уважением относимся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и если такова воля с их стороны - войти в состав России, безусловно, мы поддержим", - сказала парламентарий. По ее мнению, нет необходимости во внеочередном заседании палаты. "Плановое заседание Совета Федерации 4 октября. Я полагаю, что мы 4 числа в случае, если все подтвердится, готовы рассмотреть (законы о вхождении новых субъектов в РФ)", - сказала она.В беседе с журналистами спикер отметила, что сегодня завершающий день голосования, итоги референдумов могут быть подведены завтра или в ближайшие дни. По мнению законодателя, решение жителей Донбасса и освобожденных территорий - выстраданное.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/poslanie-1819200978.html

https://ria.ru/20220921/kosachev-1818536155.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, политика, валентина матвиенко, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях