16:47 27.09.2022 (обновлено: 17:17 27.09.2022)
Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании Совфеда
Матвиенко не видит необходимости во внеплановом заседании Совфеда из-за референдумов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
ТАГАНРОГ, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября при положительных итогах референдумов, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Мы с уважением относимся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и если такова воля с их стороны - войти в состав России, безусловно, мы поддержим", - сказала парламентарий. По ее мнению, нет необходимости во внеочередном заседании палаты. "Плановое заседание Совета Федерации 4 октября. Я полагаю, что мы 4 числа в случае, если все подтвердится, готовы рассмотреть (законы о вхождении новых субъектов в РФ)", - сказала она.
В беседе с журналистами спикер отметила, что сегодня завершающий день голосования, итоги референдумов могут быть подведены завтра или в ближайшие дни. По мнению законодателя, решение жителей Донбасса и освобожденных территорий - выстраданное.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
21 сентября, 20:12Косачев рассказал о процедуре принятия ЛНР и ДНР в состав России