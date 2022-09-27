https://ria.ru/20220927/sovbez-1819933463.html

Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН

Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН - РИА Новости, 27.09.2022

Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН

Россия выступает против виртуального участия Владимира Зеленского в заседании СБ ООН по видеосвязи, это нарушает правила, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T22:23

2022-09-27T22:23

2022-09-27T22:56

совет безопасности оон

россия

василий небензя

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владимир зеленский

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оон

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ООН, 27 сен – РИА Новости. Россия выступает против виртуального участия Владимира Зеленского в заседании СБ ООН по видеосвязи, это нарушает правила, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Хотели бы вновь зафиксировать нашу позицию в связи с очередной попыткой наших западных коллег "продавить" участие в сегодняшнем заседании в виртуальном формате президента Украины Владимира Зеленского. Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против самого по себе участия президента Украины или его представителя. Но это участие должно быть очным", – сказал Небензя.Помимо того, что этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу СБ ООН, это еще и вопрос уважения к Совету, указал постпред. По его словам, Совбез не должен превращаться в площадку для политических шоу или в кинотеатр."Именно такое шоу украинская делегация устроила в Генассамблее ООН на неделе высокого уровня, когда в зал срежессированно нагонялась "массовка", чтобы аплодировать заранее записанному видео выступлению украинского президента, а потом это снималось на телефоны и затем выдавалось в соцсетях за его якобы широкую поддержку среди членов Генассамблеи. Коллеги, не надо думать, что этого никто не заметил. Многие делегации выражали недоумение, когда эти группы якобы сторонников под руководством западных делегатов заходили и так же централизованно выходили, выполнив свою роль", - заявил Небензя.Как указал постпред, "жаль, что подобными неуклюжими, примитивными пиар-приемами девальвируется роль СБ и ООН в целом, призванных быть площадками для серьезного диалога, а не для политических пиар-шоу".

https://ria.ru/20220927/zelenskiy-1819937815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

совет безопасности оон, россия, василий небензя, украина, владимир зеленский, в мире, оон, генеральная ассамблея оон