22:23 27.09.2022 (обновлено: 22:56 27.09.2022)
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН
Небензя: Россия против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН, это нарушает правила
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ООН, 27 сен – РИА Новости. Россия выступает против виртуального участия Владимира Зеленского в заседании СБ ООН по видеосвязи, это нарушает правила, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Хотели бы вновь зафиксировать нашу позицию в связи с очередной попыткой наших западных коллег "продавить" участие в сегодняшнем заседании в виртуальном формате президента Украины Владимира Зеленского. Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против самого по себе участия президента Украины или его представителя. Но это участие должно быть очным", – сказал Небензя.
Помимо того, что этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу СБ ООН, это еще и вопрос уважения к Совету, указал постпред. По его словам, Совбез не должен превращаться в площадку для политических шоу или в кинотеатр.
"Именно такое шоу украинская делегация устроила в Генассамблее ООН на неделе высокого уровня, когда в зал срежессированно нагонялась "массовка", чтобы аплодировать заранее записанному видео выступлению украинского президента, а потом это снималось на телефоны и затем выдавалось в соцсетях за его якобы широкую поддержку среди членов Генассамблеи. Коллеги, не надо думать, что этого никто не заметил. Многие делегации выражали недоумение, когда эти группы якобы сторонников под руководством западных делегатов заходили и так же централизованно выходили, выполнив свою роль", - заявил Небензя.
Как указал постпред, "жаль, что подобными неуклюжими, примитивными пиар-приемами девальвируется роль СБ и ООН в целом, призванных быть площадками для серьезного диалога, а не для политических пиар-шоу".