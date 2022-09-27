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Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН - РИА Новости, 27.09.2022
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Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН - РИА Новости, 27.09.2022
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН
Россия выступает против виртуального участия Владимира Зеленского в заседании СБ ООН по видеосвязи, это нарушает правила, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T22:23
2022-09-27T22:56
совет безопасности оон
россия
василий небензя
украина
владимир зеленский
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 27 сен – РИА Новости. Россия выступает против виртуального участия Владимира Зеленского в заседании СБ ООН по видеосвязи, это нарушает правила, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Хотели бы вновь зафиксировать нашу позицию в связи с очередной попыткой наших западных коллег "продавить" участие в сегодняшнем заседании в виртуальном формате президента Украины Владимира Зеленского. Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против самого по себе участия президента Украины или его представителя. Но это участие должно быть очным", – сказал Небензя.Помимо того, что этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу СБ ООН, это еще и вопрос уважения к Совету, указал постпред. По его словам, Совбез не должен превращаться в площадку для политических шоу или в кинотеатр."Именно такое шоу украинская делегация устроила в Генассамблее ООН на неделе высокого уровня, когда в зал срежессированно нагонялась "массовка", чтобы аплодировать заранее записанному видео выступлению украинского президента, а потом это снималось на телефоны и затем выдавалось в соцсетях за его якобы широкую поддержку среди членов Генассамблеи. Коллеги, не надо думать, что этого никто не заметил. Многие делегации выражали недоумение, когда эти группы якобы сторонников под руководством западных делегатов заходили и так же централизованно выходили, выполнив свою роль", - заявил Небензя.Как указал постпред, "жаль, что подобными неуклюжими, примитивными пиар-приемами девальвируется роль СБ и ООН в целом, призванных быть площадками для серьезного диалога, а не для политических пиар-шоу".
https://ria.ru/20220927/zelenskiy-1819937815.html
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совет безопасности оон, россия, василий небензя, украина, владимир зеленский, в мире, оон, генеральная ассамблея оон
Совет Безопасности ООН, Россия, Василий Небензя, Украина, Владимир Зеленский, В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
22:23 27.09.2022 (обновлено: 22:56 27.09.2022)
 
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН

Небензя: Россия против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН, это нарушает правила

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 сен – РИА Новости. Россия выступает против виртуального участия Владимира Зеленского в заседании СБ ООН по видеосвязи, это нарушает правила, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Хотели бы вновь зафиксировать нашу позицию в связи с очередной попыткой наших западных коллег "продавить" участие в сегодняшнем заседании в виртуальном формате президента Украины Владимира Зеленского. Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против самого по себе участия президента Украины или его представителя. Но это участие должно быть очным", – сказал Небензя.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности
Помимо того, что этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу СБ ООН, это еще и вопрос уважения к Совету, указал постпред. По его словам, Совбез не должен превращаться в площадку для политических шоу или в кинотеатр.
"Именно такое шоу украинская делегация устроила в Генассамблее ООН на неделе высокого уровня, когда в зал срежессированно нагонялась "массовка", чтобы аплодировать заранее записанному видео выступлению украинского президента, а потом это снималось на телефоны и затем выдавалось в соцсетях за его якобы широкую поддержку среди членов Генассамблеи. Коллеги, не надо думать, что этого никто не заметил. Многие делегации выражали недоумение, когда эти группы якобы сторонников под руководством западных делегатов заходили и так же централизованно выходили, выполнив свою роль", - заявил Небензя.
Как указал постпред, "жаль, что подобными неуклюжими, примитивными пиар-приемами девальвируется роль СБ и ООН в целом, призванных быть площадками для серьезного диалога, а не для политических пиар-шоу".
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22 сентября, 19:12Специальная военная операция на Украине
"Наш сукин сын": Лавров охарактеризовал политику Запада по Зеленскому
 
Совет Безопасности ООНРоссияВасилий НебензяУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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