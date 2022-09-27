https://ria.ru/20220927/simvoly-1819766793.html

Россияне назвали самых выдающихся личностей в истории страны

Россияне назвали самых выдающихся личностей в истории страны - РИА Новости, 27.09.2022

Россияне назвали самых выдающихся личностей в истории страны

Самыми популярными выдающимися личностями прошлого, по мнению россиян, стали Александр Пушкин и Пётр I - их назвали по 21% и 20% респондентов соответственно,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:32

2022-09-27T13:32

2022-09-27T14:24

россия

общество

вциом

александр пушкин

петр i

федор достоевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49816/14/498161438_0:450:2901:2082_1920x0_80_0_0_1da08ae6f4337c6e10fae4d451bc4804.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Самыми популярными выдающимися личностями прошлого, по мнению россиян, стали Александр Пушкин и Пётр I - их назвали по 21% и 20% респондентов соответственно, следует из исследования ВЦИОМ.Респондентов попросили назвать "символы России", при этом из других эпох россиянам оказалось назвать "символы" проще, чем вспомнить современников: затруднились назвать фамилию из прошлого 25%, из настоящего – вдвое больше (56%).Тем не менее, только две трети опрошенных (63%) знают, что "отцом радио" является российский учёный Александр Попов. Правильно назвали автора романа "Преступление и наказание" (Фёдор Достоевский) также две трети россиян - 63%. Половина (52%) респондентов правильно ответили на вопрос, какой композитор написал музыку к балету "Щелкунчик" - Петр Чайковский. Из этого следует, что, несмотря на разнообразие названных в ходе опроса выдающихся личностей прошлого и настоящего, уровень фактических знаний граждан о вкладе России в мировую цивилизацию относительно невысок.Отмечается, что в общей сложности правильные ответы на все три вопроса дал каждый третий опрошенный - 32%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 сентября по заказу Общероссийского проекта "Народов много – Родина одна", в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220921/ugroza-1818355978.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, вциом, александр пушкин, петр i, федор достоевский