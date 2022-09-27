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Россияне назвали самых выдающихся личностей в истории страны - РИА Новости, 27.09.2022
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Россияне назвали самых выдающихся личностей в истории страны
Россияне назвали самых выдающихся личностей в истории страны - РИА Новости, 27.09.2022
Россияне назвали самых выдающихся личностей в истории страны
Самыми популярными выдающимися личностями прошлого, по мнению россиян, стали Александр Пушкин и Пётр I - их назвали по 21% и 20% респондентов соответственно,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:32
2022-09-27T14:24
россия
общество
вциом
александр пушкин
петр i
федор достоевский
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Самыми популярными выдающимися личностями прошлого, по мнению россиян, стали Александр Пушкин и Пётр I - их назвали по 21% и 20% респондентов соответственно, следует из исследования ВЦИОМ.Респондентов попросили назвать "символы России", при этом из других эпох россиянам оказалось назвать "символы" проще, чем вспомнить современников: затруднились назвать фамилию из прошлого 25%, из настоящего – вдвое больше (56%).Тем не менее, только две трети опрошенных (63%) знают, что "отцом радио" является российский учёный Александр Попов. Правильно назвали автора романа "Преступление и наказание" (Фёдор Достоевский) также две трети россиян - 63%. Половина (52%) респондентов правильно ответили на вопрос, какой композитор написал музыку к балету "Щелкунчик" - Петр Чайковский. Из этого следует, что, несмотря на разнообразие названных в ходе опроса выдающихся личностей прошлого и настоящего, уровень фактических знаний граждан о вкладе России в мировую цивилизацию относительно невысок.Отмечается, что в общей сложности правильные ответы на все три вопроса дал каждый третий опрошенный - 32%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 сентября по заказу Общероссийского проекта "Народов много – Родина одна", в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, общество, вциом, александр пушкин, петр i, федор достоевский
Россия, Общество, ВЦИОМ, Александр Пушкин, Петр I, Федор Достоевский
13:32 27.09.2022 (обновлено: 14:24 27.09.2022)
 
Россияне назвали самых выдающихся личностей в истории страны

ВЦИОМ: россияне назвали Пушкина и Петра I самыми выдающимися личностями в истории страны

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкО.Кипренский "Портрет Александра Пушкина"
О.Кипренский Портрет Александра Пушкина - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
О.Кипренский "Портрет Александра Пушкина". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Самыми популярными выдающимися личностями прошлого, по мнению россиян, стали Александр Пушкин и Пётр I - их назвали по 21% и 20% респондентов соответственно, следует из исследования ВЦИОМ.
Респондентов попросили назвать "символы России", при этом из других эпох россиянам оказалось назвать "символы" проще, чем вспомнить современников: затруднились назвать фамилию из прошлого 25%, из настоящего – вдвое больше (56%).
Тем не менее, только две трети опрошенных (63%) знают, что "отцом радио" является российский учёный Александр Попов. Правильно назвали автора романа "Преступление и наказание" (Фёдор Достоевский) также две трети россиян - 63%. Половина (52%) респондентов правильно ответили на вопрос, какой композитор написал музыку к балету "Щелкунчик" - Петр Чайковский. Из этого следует, что, несмотря на разнообразие названных в ходе опроса выдающихся личностей прошлого и настоящего, уровень фактических знаний граждан о вкладе России в мировую цивилизацию относительно невысок.
Отмечается, что в общей сложности правильные ответы на все три вопроса дал каждый третий опрошенный - 32%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 сентября по заказу Общероссийского проекта "Народов много – Родина одна", в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РоссияОбществоВЦИОМАлександр ПушкинПетр IФедор Достоевский
 
 
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