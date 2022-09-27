Рейтинг@Mail.ru
Сикорский обрадовался повреждению "Северного потока" и поблагодарил США - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/sikorskiy-1819939377.html
Сикорский обрадовался повреждению "Северного потока" и поблагодарил США
Сикорский обрадовался повреждению "Северного потока" и поблагодарил США - РИА Новости, 27.09.2022
Сикорский обрадовался повреждению "Северного потока" и поблагодарил США
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток". РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T23:12
2022-09-27T23:49
радослав сикорский
джо байден
россия
дания
польша
nord stream 2 ag
siemens
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101333/49/1013334921_0:219:1498:1062_1920x0_80_0_0_3df0e71a667a4bfedca44cef92d337af.jpg
ВАРШАВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток"."Мелочь, а приятно", — написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии."Спасибо, США", — добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2".По мнению экс-министра, авария на "Северном потоке" ухудшит переговорные позиции России. "Повреждение "Северного потока" сужает пространство для маневра (президента Российской Федерации) Путина. Если он захочет возобновить поставки газа в Европу, ему придется говорить со странами, контролирующими газопроводы "Дружба" и "Ямал", — написал Сикорский. Здесь Сикорский, по-видимому, допустил ошибку, так как газ прокачивается через трубопровод "Ямал — Европа", а через трубопровод "Дружба" прокачивается нефть.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.
https://ria.ru/20220927/utechki-1819932754.html
https://ria.ru/20220927/gazoprovody-1819926811.html
россия
дания
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101333/49/1013334921_0:79:1498:1203_1920x0_80_0_0_6a703ef326068592956b1cdb63478fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
радослав сикорский, джо байден, россия, дания, польша, nord stream 2 ag, siemens, северный поток, северный поток — 2
Радослав Сикорский, Джо Байден, Россия, Дания, Польша, Nord Stream 2 AG, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2
23:12 27.09.2022 (обновлено: 23:49 27.09.2022)
 
Сикорский обрадовался повреждению "Северного потока" и поблагодарил США

Экс-глава МИД Польши Сикорский о повреждении "Северного потока": мелочь, а приятно

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкБывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток".
"Мелочь, а приятно", — написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии.
"Спасибо, США", — добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2".
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 22:14
Nord Stream AG сообщил о физических повреждениях "Северного потока"
По мнению экс-министра, авария на "Северном потоке" ухудшит переговорные позиции России. "Повреждение "Северного потока" сужает пространство для маневра (президента Российской Федерации) Путина. Если он захочет возобновить поставки газа в Европу, ему придется говорить со странами, контролирующими газопроводы "Дружба" и "Ямал", — написал Сикорский. Здесь Сикорский, по-видимому, допустил ошибку, так как газ прокачивается через трубопровод "Ямал — Европа", а через трубопровод "Дружба" прокачивается нефть.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 21:21
СМИ: США предупреждали Германию о возможных "атаках" на газопроводы
 
Радослав СикорскийДжо БайденРоссияДанияПольшаNord Stream 2 AGSiemensСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала