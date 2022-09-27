https://ria.ru/20220927/sikorskiy-1819939377.html

Сикорский обрадовался повреждению "Северного потока" и поблагодарил США

Сикорский обрадовался повреждению "Северного потока" и поблагодарил США - РИА Новости, 27.09.2022

Сикорский обрадовался повреждению "Северного потока" и поблагодарил США

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток". РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T23:12

2022-09-27T23:12

2022-09-27T23:49

радослав сикорский

джо байден

россия

дания

польша

nord stream 2 ag

siemens

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101333/49/1013334921_0:219:1498:1062_1920x0_80_0_0_3df0e71a667a4bfedca44cef92d337af.jpg

ВАРШАВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток"."Мелочь, а приятно", — написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии."Спасибо, США", — добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2".По мнению экс-министра, авария на "Северном потоке" ухудшит переговорные позиции России. "Повреждение "Северного потока" сужает пространство для маневра (президента Российской Федерации) Путина. Если он захочет возобновить поставки газа в Европу, ему придется говорить со странами, контролирующими газопроводы "Дружба" и "Ямал", — написал Сикорский. Здесь Сикорский, по-видимому, допустил ошибку, так как газ прокачивается через трубопровод "Ямал — Европа", а через трубопровод "Дружба" прокачивается нефть.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.

https://ria.ru/20220927/utechki-1819932754.html

https://ria.ru/20220927/gazoprovody-1819926811.html

россия

дания

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

радослав сикорский, джо байден, россия, дания, польша, nord stream 2 ag, siemens, северный поток, северный поток — 2