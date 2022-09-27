https://ria.ru/20220927/shakhta-1819862378.html
В ДНР 21 горняк застрял в шахте имени Засядько из-за обесточивания
В ДНР 21 горняк застрял в шахте имени Засядько из-за обесточивания - РИА Новости, 27.09.2022
В ДНР 21 горняк застрял в шахте имени Засядько из-за обесточивания
Шахта имени Засядько в ДНР обесточена из-за боевых действий, под землей находится 21 человек, пострадавших нет, сообщило минугля и энергетики республики. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:12
2022-09-27T17:12
2022-09-27T17:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
шахта имени засядько
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Шахта имени Засядько в ДНР обесточена из-за боевых действий, под землей находится 21 человек, пострадавших нет, сообщило минугля и энергетики республики."В 15.41 (совпадает с мск - ред.) в результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 21 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.По данным минугля, пострадавших нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:12 27.09.2022 (обновлено: 17:16 27.09.2022)
В ДНР 21 горняк застрял в шахте имени Засядько из-за обесточивания
В ДНР из-за обстрелов обесточило шахту имени Засядько, под землей находится 21 горняк