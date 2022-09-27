https://ria.ru/20220927/shakhta-1819862378.html

В ДНР 21 горняк застрял в шахте имени Засядько из-за обесточивания

В ДНР 21 горняк застрял в шахте имени Засядько из-за обесточивания - РИА Новости, 27.09.2022

В ДНР 21 горняк застрял в шахте имени Засядько из-за обесточивания

Шахта имени Засядько в ДНР обесточена из-за боевых действий, под землей находится 21 человек, пострадавших нет, сообщило минугля и энергетики республики. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:12

2022-09-27T17:12

2022-09-27T17:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

шахта имени засядько

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Шахта имени Засядько в ДНР обесточена из-за боевых действий, под землей находится 21 человек, пострадавших нет, сообщило минугля и энергетики республики."В 15.41 (совпадает с мск - ред.) в результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 21 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.По данным минугля, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220812/obstrel-1809139676.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, шахта имени засядько, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр