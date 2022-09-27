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В ДНР 21 горняк застрял в шахте имени Засядько из-за обесточивания - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/shakhta-1819862378.html
В ДНР 21 горняк застрял в шахте имени Засядько из-за обесточивания
В ДНР 21 горняк застрял в шахте имени Засядько из-за обесточивания - РИА Новости, 27.09.2022
В ДНР 21 горняк застрял в шахте имени Засядько из-за обесточивания
Шахта имени Засядько в ДНР обесточена из-за боевых действий, под землей находится 21 человек, пострадавших нет, сообщило минугля и энергетики республики. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:12
2022-09-27T17:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
шахта имени засядько
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Шахта имени Засядько в ДНР обесточена из-за боевых действий, под землей находится 21 человек, пострадавших нет, сообщило минугля и энергетики республики."В 15.41 (совпадает с мск - ред.) в результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 21 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.По данным минугля, пострадавших нет.
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донецкая народная республика, шахта имени засядько, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Шахта имени Засядько, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:12 27.09.2022 (обновлено: 17:16 27.09.2022)
 
В ДНР 21 горняк застрял в шахте имени Засядько из-за обесточивания

В ДНР из-за обстрелов обесточило шахту имени Засядько, под землей находится 21 горняк

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкШахтер в забое на шахте
Шахтер в забое на шахте - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Шахтер в забое на шахте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Шахта имени Засядько в ДНР обесточена из-за боевых действий, под землей находится 21 человек, пострадавших нет, сообщило минугля и энергетики республики.
"В 15.41 (совпадает с мск - ред.) в результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 21 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
По данным минугля, пострадавших нет.
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 13:31Специальная военная операция на Украине
При обстреле шахты в Макеевке со стороны ВСУ пострадали два человека
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаШахта имени ЗасядькоВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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