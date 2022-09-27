https://ria.ru/20220927/severnyypotok-1819711089.html

В Германии назвали возможную причину нарушения работы "Северного потока"

В Германии назвали возможную причину нарушения работы "Северного потока" - РИА Новости, 27.09.2022

В Германии назвали возможную причину нарушения работы "Северного потока"

Немецкие власти подозревают, что падение давления в обеих ветках трубопроводов "Северный поток" могло стать результатом атаки, пишет газета Tagesspiegel со... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:25

2022-09-27T10:25

2022-09-27T15:37

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Немецкие власти подозревают, что падение давления в обеих ветках трубопроводов "Северный поток" могло стать результатом атаки, пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.Как отметило издание, Берлин не считает одновременное нарушение работы трубопроводов "совпадением".По словам источников, знакомых с первыми оценками произошедшего, атаку на российский трубопровод могли осуществить с помощью специальных сил, например морских водолазов, или даже подводной лодки. "Мы больше не можем представить себе сценария, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения", — приводит газета слова источника, знакомого с оценкой федерального правительства и федеральных ведомств.Как отмечает Tagesspiegel, среди рассматриваемых версий — диверсия со стороны украинских сил, которым было бы выгодно, чтобы поставки газа в Европу из России шли только через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа" и по украинской сети.Ранее оператор газопровода Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках "Северного потока". О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России, расследование случившегося продолжается.

https://ria.ru/20220926/frantsiya-1819656623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, германия, берлин (город), дания, северный поток