10:25 27.09.2022 (обновлено: 15:37 27.09.2022)
В Германии назвали возможную причину нарушения работы "Северного потока"
Tagesspiegel: причиной падения давления на "Северном потоке" могла стать диверсия
© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Немецкие власти подозревают, что падение давления в обеих ветках трубопроводов "Северный поток" могло стать результатом атаки, пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.
Как отметило издание, Берлин не считает одновременное нарушение работы трубопроводов "совпадением".
"Федеральное правительство считает возможным, что трубопроводы "Северного потока" были повреждены в результате нападений. Падение давления произошло в двух газопроводах вскоре друг за другом", — отмечено в публикации.
По словам источников, знакомых с первыми оценками произошедшего, атаку на российский трубопровод могли осуществить с помощью специальных сил, например морских водолазов, или даже подводной лодки.
"Мы больше не можем представить себе сценария, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения", — приводит газета слова источника, знакомого с оценкой федерального правительства и федеральных ведомств.
Как отмечает Tagesspiegel, среди рассматриваемых версий — диверсия со стороны украинских сил, которым было бы выгодно, чтобы поставки газа в Европу из России шли только через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа" и по украинской сети.