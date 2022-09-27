Кандидат в президенты Австрии назвал санкции "войной против самих себя"
Кандидат в президенты Австрии Грош назвал санкции против России "войной против самих себя"
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты Австрии, предприниматель и блогер Геральд Грош (Gerald Grosz) назвал санкции ЕС против России "войной против самих себя".
"И главная причина (необходимости выхода из ЕС - ред.) - экономическая война против России. Мы ведем войну против самих себя из-за непрошенной солидарности", - заявил Грош, отвечая на вопрос, поддержал бы он выход Австрии из Евросоюза.
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"Я должен защищать австрийский народ, а не украинцев, при всем уважении", - добавил политик, в течение долгого времени связанный с правой партией FPÖ. По слова Гроша, благосостояние Европы было построено "за счет покупки очень дешевой энергии, в том числе в России".
Кандидат добавил, что попросил бы новое правительство Австрии подписаться под обязательством о том, что "оно сделает все возможное, чтобы выйти из-под санкций ЕС" в отношении России, потому что "это безумие разрушает нашу экономику".
Выборы федерального президента состоятся в Австрии 9 октября, на пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Александер Ван дер Беллен.
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