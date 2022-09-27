https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819817538.html

Кандидат в президенты Австрии назвал санкции "войной против самих себя"

Кандидат в президенты Австрии назвал санкции "войной против самих себя" - РИА Новости, 27.09.2022

Кандидат в президенты Австрии назвал санкции "войной против самих себя"

Кандидат в президенты Австрии, предприниматель и блогер Геральд Грош (Gerald Grosz) назвал санкции ЕС против России "войной против самих себя". РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:40

2022-09-27T15:40

2022-09-27T15:40

в мире

австрия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты Австрии, предприниматель и блогер Геральд Грош (Gerald Grosz) назвал санкции ЕС против России "войной против самих себя"."И главная причина (необходимости выхода из ЕС - ред.) - экономическая война против России. Мы ведем войну против самих себя из-за непрошенной солидарности", - заявил Грош, отвечая на вопрос, поддержал бы он выход Австрии из Евросоюза."Я должен защищать австрийский народ, а не украинцев, при всем уважении", - добавил политик, в течение долгого времени связанный с правой партией FPÖ. По слова Гроша, благосостояние Европы было построено "за счет покупки очень дешевой энергии, в том числе в России".Кандидат добавил, что попросил бы новое правительство Австрии подписаться под обязательством о том, что "оно сделает все возможное, чтобы выйти из-под санкций ЕС" в отношении России, потому что "это безумие разрушает нашу экономику".Выборы федерального президента состоятся в Австрии 9 октября, на пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Александер Ван дер Беллен.

https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818688389.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, австрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии