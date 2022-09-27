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Италия вряд ли изменит политику санкций против России, считает сенатор - РИА Новости, 27.09.2022
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Италия вряд ли изменит политику санкций против России, считает сенатор
Италия вряд ли изменит политику санкций против России, считает сенатор - РИА Новости, 27.09.2022
Италия вряд ли изменит политику санкций против России, считает сенатор
Победа коалиции правоцентристских сил во главе с Джорджей Мелони в Италии вряд ли изменит внешнюю политику Рима и его позицию по санкциям в отношении России,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:47
2022-09-27T14:47
в мире
италия
украина
россия
евросоюз
нато
вито петрочелли
марио драги
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Победа коалиции правоцентристских сил во главе с Джорджей Мелони в Италии вряд ли изменит внешнюю политику Рима и его позицию по санкциям в отношении России, так как партнеры по коалиции в последние месяцы голосовали в соответствии с планом ЕС по поддержке Украины, заявил РИА Новости во вторник итальянский сенатор Вито Петрочелли."Я не ожидаю каких-либо изменений во внешней политике нового правительства. Прежде всего, в согласованной с ЕС и НАТО линии твердости на поддержку Украины. Я заявляю это, напоминая, что только 6% парламентариев, в том числе и я, голосовали против отправки оружия на Украины, а 94% высказались за. Среди этих 94% были все парламентарии из партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия". Новое большинство подтвердит эту позицию", - заявил Петрочелли.По словам сенатора, может появиться шанс на изменение позиции итальянского правительства по делам Евросоюза по сравнению с предыдущими двумя правительствами Марио Драги по ряду вопросов, включая верховенство закона, внутренние гражданские права, политику в отношении меньшинств и миграции. Однако Петрочелли поставил под сомнение смелость будущего правительства и его последовательность в выполнении предвыборных обещаний, ставящих национальные интересы выше повестки дня блока."В конце концов, я считаю, что новое правительство не будет принимать никаких смелых решений. Итальянский суверенитет в рамках политических и военных союзов не увеличится, а экономический и социальный кризис может вынудить сильнейших политических лидеров снова сформировать правительство "широких коалиций". Таким образом, еще раз, ответственность каждого равносильна тому, что никто не несет никакой ответственности. Настоящий бич для Италии", - отметил сенатор.На состоявшихся в воскресенье в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала крайне правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра. Вторую позицию в альянсе завоевала "Лига", которая очень заметно утратила поддержку избирателей и набрала лишь около 8,8% голосов. На третьем месте – партия Берлускони "Вперед, Италия", получившая около 8,2%.
https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html
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в мире, италия, украина, россия, евросоюз, нато, вито петрочелли, марио драги
В мире, Италия, Украина, Россия, Евросоюз, НАТО, Вито Петрочелли, Марио Драги
14:47 27.09.2022
 
Италия вряд ли изменит политику санкций против России, считает сенатор

Сенатор Петрочелли: правительство Италии вряд ли изменит политику санкций против России

© AP Photo / Gregorio BorgiaЛидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони
Лидер ультраправой партии Братья Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Лидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Победа коалиции правоцентристских сил во главе с Джорджей Мелони в Италии вряд ли изменит внешнюю политику Рима и его позицию по санкциям в отношении России, так как партнеры по коалиции в последние месяцы голосовали в соответствии с планом ЕС по поддержке Украины, заявил РИА Новости во вторник итальянский сенатор Вито Петрочелли.
"Я не ожидаю каких-либо изменений во внешней политике нового правительства. Прежде всего, в согласованной с ЕС и НАТО линии твердости на поддержку Украины. Я заявляю это, напоминая, что только 6% парламентариев, в том числе и я, голосовали против отправки оружия на Украины, а 94% высказались за. Среди этих 94% были все парламентарии из партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия". Новое большинство подтвердит эту позицию", - заявил Петрочелли.
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По словам сенатора, может появиться шанс на изменение позиции итальянского правительства по делам Евросоюза по сравнению с предыдущими двумя правительствами Марио Драги по ряду вопросов, включая верховенство закона, внутренние гражданские права, политику в отношении меньшинств и миграции. Однако Петрочелли поставил под сомнение смелость будущего правительства и его последовательность в выполнении предвыборных обещаний, ставящих национальные интересы выше повестки дня блока.
"В конце концов, я считаю, что новое правительство не будет принимать никаких смелых решений. Итальянский суверенитет в рамках политических и военных союзов не увеличится, а экономический и социальный кризис может вынудить сильнейших политических лидеров снова сформировать правительство "широких коалиций". Таким образом, еще раз, ответственность каждого равносильна тому, что никто не несет никакой ответственности. Настоящий бич для Италии", - отметил сенатор.
На состоявшихся в воскресенье в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала крайне правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра. Вторую позицию в альянсе завоевала "Лига", которая очень заметно утратила поддержку избирателей и набрала лишь около 8,8% голосов. На третьем месте – партия Берлускони "Вперед, Италия", получившая около 8,2%.
Лидер правой партии Братья Италии Джорджия Мелони держит плакат с надписью Спасибо, Италия в избирательном штабе своей партии в Риме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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