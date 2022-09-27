https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819796873.html

Италия вряд ли изменит политику санкций против России, считает сенатор

Италия вряд ли изменит политику санкций против России, считает сенатор - РИА Новости, 27.09.2022

Италия вряд ли изменит политику санкций против России, считает сенатор

Победа коалиции правоцентристских сил во главе с Джорджей Мелони в Италии вряд ли изменит внешнюю политику Рима и его позицию по санкциям в отношении России,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:47

2022-09-27T14:47

2022-09-27T14:47

в мире

италия

украина

россия

евросоюз

нато

вито петрочелли

марио драги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819603397_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82f34f0333e5c363bc689ddf263e160a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Победа коалиции правоцентристских сил во главе с Джорджей Мелони в Италии вряд ли изменит внешнюю политику Рима и его позицию по санкциям в отношении России, так как партнеры по коалиции в последние месяцы голосовали в соответствии с планом ЕС по поддержке Украины, заявил РИА Новости во вторник итальянский сенатор Вито Петрочелли."Я не ожидаю каких-либо изменений во внешней политике нового правительства. Прежде всего, в согласованной с ЕС и НАТО линии твердости на поддержку Украины. Я заявляю это, напоминая, что только 6% парламентариев, в том числе и я, голосовали против отправки оружия на Украины, а 94% высказались за. Среди этих 94% были все парламентарии из партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия". Новое большинство подтвердит эту позицию", - заявил Петрочелли.По словам сенатора, может появиться шанс на изменение позиции итальянского правительства по делам Евросоюза по сравнению с предыдущими двумя правительствами Марио Драги по ряду вопросов, включая верховенство закона, внутренние гражданские права, политику в отношении меньшинств и миграции. Однако Петрочелли поставил под сомнение смелость будущего правительства и его последовательность в выполнении предвыборных обещаний, ставящих национальные интересы выше повестки дня блока."В конце концов, я считаю, что новое правительство не будет принимать никаких смелых решений. Итальянский суверенитет в рамках политических и военных союзов не увеличится, а экономический и социальный кризис может вынудить сильнейших политических лидеров снова сформировать правительство "широких коалиций". Таким образом, еще раз, ответственность каждого равносильна тому, что никто не несет никакой ответственности. Настоящий бич для Италии", - отметил сенатор.На состоявшихся в воскресенье в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала крайне правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра. Вторую позицию в альянсе завоевала "Лига", которая очень заметно утратила поддержку избирателей и набрала лишь около 8,8% голосов. На третьем месте – партия Берлускони "Вперед, Италия", получившая около 8,2%.

https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html

https://ria.ru/20220926/politika-1819559908.html

италия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, италия, украина, россия, евросоюз, нато, вито петрочелли, марио драги