https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819735558.html

Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова

Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова - РИА Новости, 27.09.2022

Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова

Новая Зеландия ввела санкции дополнительно против 19 россиян, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, в связи с военной операцией России на Украине, заявила... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:55

2022-09-27T11:55

2022-09-27T11:55

рамзан кадыров

россия

новая зеландия

украина

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции дополнительно против 19 россиян, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, в связи с военной операцией России на Украине, заявила во вторник глава новозеландского МИД Нанаиа Махута.По ее словам, вслед за санкциями в марте и мае на этот раз в "черный список" помимо Кадырова внесены федеральные министры, непостоянные члены СБ России и, как утверждается, родственники президента РФ.Всего Новая Зеландия в этом году ввела санкции более чем против 1000 лиц и организаций России. Санкции предусматривают ограничения на въезд в страну, замораживание счетов в банках, закрытие портов для российских судов и самолетов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819712647.html

россия

новая зеландия

украина

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Владимир Лаврентьев

рамзан кадыров, россия, новая зеландия, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии