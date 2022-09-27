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Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова - РИА Новости, 27.09.2022
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Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова
Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова - РИА Новости, 27.09.2022
Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова
Новая Зеландия ввела санкции дополнительно против 19 россиян, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, в связи с военной операцией России на Украине, заявила... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:55
2022-09-27T11:55
рамзан кадыров
россия
новая зеландия
украина
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции дополнительно против 19 россиян, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, в связи с военной операцией России на Украине, заявила во вторник глава новозеландского МИД Нанаиа Махута.По ее словам, вслед за санкциями в марте и мае на этот раз в "черный список" помимо Кадырова внесены федеральные министры, непостоянные члены СБ России и, как утверждается, родственники президента РФ.Всего Новая Зеландия в этом году ввела санкции более чем против 1000 лиц и организаций России. Санкции предусматривают ограничения на въезд в страну, замораживание счетов в банках, закрытие портов для российских судов и самолетов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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рамзан кадыров, россия, новая зеландия, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Рамзан Кадыров, Россия, Новая Зеландия, Украина, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
11:55 27.09.2022
 
Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова

Новая Зеландия заявила о новых антироссийских санкциях, в том числе против Кадырова

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции дополнительно против 19 россиян, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, в связи с военной операцией России на Украине, заявила во вторник глава новозеландского МИД Нанаиа Махута.
"Украина ясно дает знать, что самая важная мера, которую мы можем принять, чтобы помочь ей, это продолжение санкций и поддержка в этом конфликте, что мы и делаем", - говорится в заявлении Махуты на сайте новозеландского правительства.
По ее словам, вслед за санкциями в марте и мае на этот раз в "черный список" помимо Кадырова внесены федеральные министры, непостоянные члены СБ России и, как утверждается, родственники президента РФ.
Всего Новая Зеландия в этом году ввела санкции более чем против 1000 лиц и организаций России. Санкции предусматривают ограничения на въезд в страну, замораживание счетов в банках, закрытие портов для российских судов и самолетов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Рамзан КадыровРоссияНовая ЗеландияУкраинаВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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