Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова
Новая Зеландия заявила о новых антироссийских санкциях, в том числе против Кадырова
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции дополнительно против 19 россиян, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, в связи с военной операцией России на Украине, заявила во вторник глава новозеландского МИД Нанаиа Махута.
"Украина ясно дает знать, что самая важная мера, которую мы можем принять, чтобы помочь ей, это продолжение санкций и поддержка в этом конфликте, что мы и делаем", - говорится в заявлении Махуты на сайте новозеландского правительства.
По ее словам, вслед за санкциями в марте и мае на этот раз в "черный список" помимо Кадырова внесены федеральные министры, непостоянные члены СБ России и, как утверждается, родственники президента РФ.
Всего Новая Зеландия в этом году ввела санкции более чем против 1000 лиц и организаций России. Санкции предусматривают ограничения на въезд в страну, замораживание счетов в банках, закрытие портов для российских судов и самолетов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.