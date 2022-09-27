https://ria.ru/20220927/samolet-1819942298.html

Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вынужденно сел в Минводах

Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вынужденно сел в Минводах - РИА Новости, 28.09.2022

Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вынужденно сел в Минводах

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам, полет в аэропорт назначения будет продолжен... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-27T23:48

2022-09-27T23:48

2022-09-28T11:04

ереван

москва

минеральные воды

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам, полет в аэропорт назначения будет продолжен после замены воздушного судна, сообщили РИА Новости в компании."Рейс "Аэрофлота" от 27 сентября, следующий из "Шереметьево" в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам", - говорится в сообщении.Как уточняется, пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта и обеспечиваются в соответствии со стандартами авиакомпании и федеральными авиационными правилами. Полет в аэропорт назначения будет продолжен после замены воздушного судна.

https://ria.ru/20220919/kvs-1817810168.html

ереван

москва

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ереван, москва, минеральные воды, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), новости - туризм