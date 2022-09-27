https://ria.ru/20220927/samolet-1819942298.html
Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вынужденно сел в Минводах
Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вынужденно сел в Минводах - РИА Новости, 28.09.2022
Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вынужденно сел в Минводах
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам, полет в аэропорт назначения будет продолжен... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T23:48
2022-09-27T23:48
2022-09-28T11:04
ереван
москва
минеральные воды
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
туризм
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам, полет в аэропорт назначения будет продолжен после замены воздушного судна, сообщили РИА Новости в компании."Рейс "Аэрофлота" от 27 сентября, следующий из "Шереметьево" в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам", - говорится в сообщении.Как уточняется, пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта и обеспечиваются в соответствии со стандартами авиакомпании и федеральными авиационными правилами. Полет в аэропорт назначения будет продолжен после замены воздушного судна.
https://ria.ru/20220919/kvs-1817810168.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, москва, минеральные воды, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Ереван, Москва, Минеральные Воды, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
23:48 27.09.2022 (обновлено: 11:04 28.09.2022)
Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вынужденно сел в Минводах
Рейс "Аэрофлота" из "Шереметьево" в Ереван сел в Минеральных Водах по техническим причинам