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Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вынужденно сел в Минводах - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
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Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вынужденно сел в Минводах
Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вынужденно сел в Минводах - РИА Новости, 28.09.2022
Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вынужденно сел в Минводах
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам, полет в аэропорт назначения будет продолжен... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T23:48
2022-09-28T11:04
ереван
москва
минеральные воды
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам, полет в аэропорт назначения будет продолжен после замены воздушного судна, сообщили РИА Новости в компании."Рейс "Аэрофлота" от 27 сентября, следующий из "Шереметьево" в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам", - говорится в сообщении.Как уточняется, пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта и обеспечиваются в соответствии со стандартами авиакомпании и федеральными авиационными правилами. Полет в аэропорт назначения будет продолжен после замены воздушного судна.
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ереван, москва, минеральные воды, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Ереван, Москва, Минеральные Воды, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
23:48 27.09.2022 (обновлено: 11:04 28.09.2022)
 
Самолет, летевший из Москвы в Ереван, вынужденно сел в Минводах

Рейс "Аэрофлота" из "Шереметьево" в Ереван сел в Минеральных Водах по техническим причинам

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамолёт авиакомпании "Аэрофлот"
Самолёт авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолёт авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам, полет в аэропорт назначения будет продолжен после замены воздушного судна, сообщили РИА Новости в компании.
"Рейс "Аэрофлота" от 27 сентября, следующий из "Шереметьево" в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта и обеспечиваются в соответствии со стандартами авиакомпании и федеральными авиационными правилами. Полет в аэропорт назначения будет продолжен после замены воздушного судна.
 
ТуризмЕреванМоскваМинеральные ВодыАэрофлотШереметьево (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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