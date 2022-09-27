https://ria.ru/20220927/sabotazh-1819912167.html
США пока не могут подтвердить версию о "саботаже" на "Северном потоке"
США пока не могут подтвердить версию о "саботаже" на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022
США пока не могут подтвердить версию о "саботаже" на "Северном потоке"
США на текущем этапе расследования не могут подтвердить версию о "саботаже" на газопроводе "Северный поток" и считают, что утечки не окажут значительного... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:53
2022-09-27T19:53
2022-09-27T20:14
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европа
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ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. США на текущем этапе расследования не могут подтвердить версию о "саботаже" на газопроводе "Северный поток" и считают, что утечки не окажут значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Это могло быть результатом атаки или саботажа, но это предварительные сообщения, и мы не подтвердили их пока. Но если они будут подтверждены, то, очевидно, это не отвечает ничьим интересам", - сказал Блинкен журналистам.При этом он добавил, что утечки не окажут значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы.
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в мире, цены на нефть, энтони блинкен, сша, европа, северный поток
В мире, Цены на нефть, Энтони Блинкен, США, Европа, Северный поток
19:53 27.09.2022 (обновлено: 20:14 27.09.2022)
США пока не могут подтвердить версию о "саботаже" на "Северном потоке"
Госсекретарь США Блинкен: диверсия на "Северном потоке" не отвечает ничьим интересам
ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. США на текущем этапе расследования не могут подтвердить версию о "саботаже" на газопроводе "Северный поток" и считают, что утечки не окажут значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Это могло быть результатом атаки или саботажа, но это предварительные сообщения, и мы не подтвердили их пока. Но если они будут подтверждены, то, очевидно, это не отвечает ничьим интересам", - сказал Блинкен журналистам.
При этом он добавил, что утечки не окажут значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы.