https://ria.ru/20220927/sabotazh-1819912167.html

США пока не могут подтвердить версию о "саботаже" на "Северном потоке"

США пока не могут подтвердить версию о "саботаже" на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.09.2022

США пока не могут подтвердить версию о "саботаже" на "Северном потоке"

США на текущем этапе расследования не могут подтвердить версию о "саботаже" на газопроводе "Северный поток" и считают, что утечки не окажут значительного... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:53

2022-09-27T19:53

2022-09-27T20:14

в мире

цены на нефть

энтони блинкен

сша

европа

северный поток

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ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. США на текущем этапе расследования не могут подтвердить версию о "саботаже" на газопроводе "Северный поток" и считают, что утечки не окажут значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Это могло быть результатом атаки или саботажа, но это предварительные сообщения, и мы не подтвердили их пока. Но если они будут подтверждены, то, очевидно, это не отвечает ничьим интересам", - сказал Блинкен журналистам.При этом он добавил, что утечки не окажут значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы.

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в мире, цены на нефть, энтони блинкен, сша, европа, северный поток