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Россия призвала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии - РИА Новости, 27.09.2022
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Россия призвала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии
Россия призвала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии - РИА Новости, 27.09.2022
Россия призвала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии
Российское диппредставительство при ООН в Женеве призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично осудить русофобию стран... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:59
2022-09-27T17:59
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управление верховного комиссара оон по правам человека
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ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Российское диппредставительство при ООН в Женеве призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично осудить русофобию стран Балтии, которая проявляется во многих сферах, заявил член дипмиссии РФ Ярослав Еремин.Еремин добавил, что ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы, что существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства."Решительно призываем врио Верховного комиссара и профильные спецпроцедуры публично осудить эти дискриминационные и варварские практики, а экспертов договорных органов - принять их во внимание при рассмотрении правозащитной ситуации в этих странах", - призвал дипломат.Ранее Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов. С 16 мая Латвией были приостановлены межправсоглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения "о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии", что позволило парламенту вынести разрешение на снос памятника Освободителям Риги.В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34.
https://ria.ru/20220908/moskalkova-1815212316.html
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в мире, россия, оон, латвия, литва, эстония, управление верховного комиссара оон по правам человека
В мире, Россия, ООН, Латвия, Литва, Эстония, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
17:59 27.09.2022
 
Россия призвала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии

Представительство при ООН в Женеве призвало УВКПЧ осудить русофобию в странах Балтии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Российское диппредставительство при ООН в Женеве призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично осудить русофобию стран Балтии, которая проявляется во многих сферах, заявил член дипмиссии РФ Ярослав Еремин.
"Националистические круги Латвии, Литвы и Эстонии много лет целенаправленно принимают меры по поддержанию русофобского курса своих государств. Все это дополняется жесткой цензурой информации, закрытием или ограничением деятельности всех независимых русскоязычных СМИ", - сказал он в ходе общей дискуссии на 51-й сессии УВКПЧ.
Еремин добавил, что ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы, что существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства.
"Решительно призываем врио Верховного комиссара и профильные спецпроцедуры публично осудить эти дискриминационные и варварские практики, а экспертов договорных органов - принять их во внимание при рассмотрении правозащитной ситуации в этих странах", - призвал дипломат.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 11:00
Татьяна Москалькова: русофобия – беспрецедентное нарушение прав человека
Ранее Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов. С 16 мая Латвией были приостановлены межправсоглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения "о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии", что позволило парламенту вынести разрешение на снос памятника Освободителям Риги.
В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 18:23
Захарова прокомментировала проявления русофобии в Прибалтике
 
В миреРоссияООНЛатвияЛитваЭстонияУправление Верховного комиссара ООН по правам человека
 
 
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