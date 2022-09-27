https://ria.ru/20220927/rusofobiya-1819880662.html

Россия призвала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии

Россия призвала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии - РИА Новости, 27.09.2022

Россия призвала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии

Российское диппредставительство при ООН в Женеве призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично осудить русофобию стран... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:59

2022-09-27T17:59

2022-09-27T17:59

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ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Российское диппредставительство при ООН в Женеве призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично осудить русофобию стран Балтии, которая проявляется во многих сферах, заявил член дипмиссии РФ Ярослав Еремин.Еремин добавил, что ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы, что существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства."Решительно призываем врио Верховного комиссара и профильные спецпроцедуры публично осудить эти дискриминационные и варварские практики, а экспертов договорных органов - принять их во внимание при рассмотрении правозащитной ситуации в этих странах", - призвал дипломат.Ранее Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов. С 16 мая Латвией были приостановлены межправсоглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения "о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии", что позволило парламенту вынести разрешение на снос памятника Освободителям Риги.В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34.

https://ria.ru/20220908/moskalkova-1815212316.html

https://ria.ru/20220812/pribaltika-1809256380.html

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в мире, россия, оон, латвия, литва, эстония, управление верховного комиссара оон по правам человека