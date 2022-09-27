Россия призвала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии
Представительство при ООН в Женеве призвало УВКПЧ осудить русофобию в странах Балтии
Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Российское диппредставительство при ООН в Женеве призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично осудить русофобию стран Балтии, которая проявляется во многих сферах, заявил член дипмиссии РФ Ярослав Еремин.
"Националистические круги Латвии, Литвы и Эстонии много лет целенаправленно принимают меры по поддержанию русофобского курса своих государств. Все это дополняется жесткой цензурой информации, закрытием или ограничением деятельности всех независимых русскоязычных СМИ", - сказал он в ходе общей дискуссии на 51-й сессии УВКПЧ.
Еремин добавил, что ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы, что существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства.
"Решительно призываем врио Верховного комиссара и профильные спецпроцедуры публично осудить эти дискриминационные и варварские практики, а экспертов договорных органов - принять их во внимание при рассмотрении правозащитной ситуации в этих странах", - призвал дипломат.
Ранее Латвия с 1 августа приостановила действие ряда соглашений с РФ, в том числе об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов. С 16 мая Латвией были приостановлены межправсоглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы, а также статья 13 межправсоглашения "о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии", что позволило парламенту вынести разрешение на снос памятника Освободителям Риги.
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