https://ria.ru/20220927/rubl-1819683181.html

Курс доллара повысился до 58,57 рубля

Курс доллара повысился до 58,57 рубля - РИА Новости, 27.09.2022

Курс доллара повысился до 58,57 рубля

Курс рубля в начале торгов вторника на Московской бирже немного снижается к доллару и юаню. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T07:21

2022-09-27T07:21

2022-09-27T07:36

экономика

московская биржа

рубль

доллар

евро

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника на Московской бирже немного снижается к доллару и юаню.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 14 копеек, до 58,53 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,13 рубля, следует из данных Мосбиржи.Желающих торговать евро на 7.08 мск не нашлось. На 7.18 мск его курс повысился на 44 копейки, до 56,68 рубля, доллара — на 18 копеек, до 58,57 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,14 рубля.

https://ria.ru/20220926/rubl-1819398519.html

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экономика, московская биржа, рубль, доллар, евро