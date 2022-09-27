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Курс доллара повысился до 58,57 рубля - РИА Новости, 27.09.2022
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Курс доллара повысился до 58,57 рубля
Курс доллара повысился до 58,57 рубля - РИА Новости, 27.09.2022
Курс доллара повысился до 58,57 рубля
Курс рубля в начале торгов вторника на Московской бирже немного снижается к доллару и юаню. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T07:21
2022-09-27T07:36
экономика
московская биржа
рубль
доллар
евро
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника на Московской бирже немного снижается к доллару и юаню.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 14 копеек, до 58,53 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,13 рубля, следует из данных Мосбиржи.Желающих торговать евро на 7.08 мск не нашлось. На 7.18 мск его курс повысился на 44 копейки, до 56,68 рубля, доллара — на 18 копеек, до 58,57 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,14 рубля.
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экономика, московская биржа, рубль, доллар, евро
Экономика, Московская биржа, Рубль, Доллар, евро
07:21 27.09.2022 (обновлено: 07:36 27.09.2022)
 
Курс доллара повысился до 58,57 рубля

Мосбиржа: курс доллара повышается на 18 копеек, до 58,57 рубля, юаня — на 2 копейки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнак доллара на табло курса обмена валют в витрине операционной кассы в Москве
Знак доллара на табло курса обмена валют в витрине операционной кассы в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знак доллара на табло курса обмена валют в витрине операционной кассы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника на Московской бирже немного снижается к доллару и юаню.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 14 копеек, до 58,53 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,13 рубля, следует из данных Мосбиржи.
Желающих торговать евро на 7.08 мск не нашлось. На 7.18 мск его курс повысился на 44 копейки, до 56,68 рубля, доллара — на 18 копеек, до 58,57 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,14 рубля.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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ЭкономикаМосковская биржаРубльДолларевро
 
 
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