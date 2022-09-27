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Раскрыты причины аномального роста рубля - РИА Новости, 27.09.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220927/rubl-1819668332.html
Раскрыты причины аномального роста рубля
Раскрыты причины аномального роста рубля - РИА Новости, 27.09.2022
Раскрыты причины аномального роста рубля
Рубль по некоторым причинам продолжает решительное укрепление, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T01:15
2022-09-27T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сергей суверов
арикапитал
рубль
доллар
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Рубль по некоторым причинам продолжает решительное укрепление, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.По словам эксперта, рост нацвалюты связан с налоговым периодом, однако основной фактор — ожидание санкций Запада против НКЦ в связи с проведением референдумов. Такая ситуация уменьшит спрос на доллары и евро, отметил Суверов, подчеркнув, что против американской валюты также играют валютные ограничения.Инвестстратег добавил, что падение цен на нефть, политические риски, валютные интервенции и укрепление доллара на мировых рынках могут негативно сказаться на рубле.
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экономика, россия, сергей суверов, арикапитал, рубль, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Сергей Суверов, Арикапитал, Рубль, Доллар
01:15 27.09.2022
 
Раскрыты причины аномального роста рубля

Инвестстратег Суверов заявил об укреплении рубля из-за ожидания санкций Запада против НКЦ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Рубль по некоторым причинам продолжает решительное укрепление, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
По словам эксперта, рост нацвалюты связан с налоговым периодом, однако основной фактор — ожидание санкций Запада против НКЦ в связи с проведением референдумов. Такая ситуация уменьшит спрос на доллары и евро, отметил Суверов, подчеркнув, что против американской валюты также играют валютные ограничения.
"Это ускорит дедолларизацию российской экономики и финансовых рынков, спрос на доллар и евро может резко снизиться. Банки вводят комиссии за хранение безналичных долларов, что также разрушает спрос на него", — пояснил собеседник агентства.
Инвестстратег добавил, что падение цен на нефть, политические риски, валютные интервенции и укрепление доллара на мировых рынках могут негативно сказаться на рубле.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСергей СуверовАрикапиталРубльДоллар
 
 
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