https://ria.ru/20220927/rubl-1819668332.html
Раскрыты причины аномального роста рубля
Раскрыты причины аномального роста рубля - РИА Новости, 27.09.2022
Раскрыты причины аномального роста рубля
Рубль по некоторым причинам продолжает решительное укрепление, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T01:15
2022-09-27T01:15
2022-09-27T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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сергей суверов
арикапитал
рубль
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Рубль по некоторым причинам продолжает решительное укрепление, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.По словам эксперта, рост нацвалюты связан с налоговым периодом, однако основной фактор — ожидание санкций Запада против НКЦ в связи с проведением референдумов. Такая ситуация уменьшит спрос на доллары и евро, отметил Суверов, подчеркнув, что против американской валюты также играют валютные ограничения.Инвестстратег добавил, что падение цен на нефть, политические риски, валютные интервенции и укрепление доллара на мировых рынках могут негативно сказаться на рубле.
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экономика, россия, сергей суверов, арикапитал, рубль, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Сергей Суверов, Арикапитал, Рубль, Доллар
Раскрыты причины аномального роста рубля
Инвестстратег Суверов заявил об укреплении рубля из-за ожидания санкций Запада против НКЦ