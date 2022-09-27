https://ria.ru/20220927/rubl-1819668332.html

Раскрыты причины аномального роста рубля

Раскрыты причины аномального роста рубля - РИА Новости, 27.09.2022

Раскрыты причины аномального роста рубля

Рубль по некоторым причинам продолжает решительное укрепление, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T01:15

2022-09-27T01:15

2022-09-27T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сергей суверов

арикапитал

рубль

доллар

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Рубль по некоторым причинам продолжает решительное укрепление, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.По словам эксперта, рост нацвалюты связан с налоговым периодом, однако основной фактор — ожидание санкций Запада против НКЦ в связи с проведением референдумов. Такая ситуация уменьшит спрос на доллары и евро, отметил Суверов, подчеркнув, что против американской валюты также играют валютные ограничения.Инвестстратег добавил, что падение цен на нефть, политические риски, валютные интервенции и укрепление доллара на мировых рынках могут негативно сказаться на рубле.

https://ria.ru/20220926/rubl-1819398519.html

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экономика, россия, сергей суверов, арикапитал, рубль, доллар