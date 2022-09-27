В РПЦ намерены собрать более 600 тысяч рублей ко Дню пожилого человека
© Depositphotos / BarabasaПомощь пожилым людям
© Depositphotos / Barabasa
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Служба помощи "Милосердие", принадлежащая к Синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви, планирует собрать более 600 тысяч рублей на помощь старикам ко Дню пожилого человека.
"Ко Дню пожилого человека портал Милосердие.ru запустил благотворительную акцию "Нечужие бабушки" в поддержку трех проектов православной службы "Милосердие": Свято-Спиридоньевской богадельни, патронажной службы и группы работы с просителями, которые бесплатно помогают тяжелобольным одиноким старикам. Цель акции – собрать 620 000 рублей на покупку средств ухода за 87 постоянными подопечными, чьи истории можно почитать на сайте акции babushki.miloserdie.ru. Собранной суммы хватит на два месяца ухода", – сообщили в отделе.
Генеральная ассамблея ООН провозгласила 1 октября Международным днем пожилых людей. Это произошло 14 декабря 1990 года.
"Подгузники, пеленки, салфетки – без всего этого сложно представить уход за тяжелобольным человеком. Не всем и не всегда средства ухода можно получить бесплатно. А их стоимость может составить до нескольких тысяч на одного человека. Средств ухода, которые раньше приносили для подопечных, становится все меньше. Некоторых необходимых вещей на складе просто нет", – цитирует отдел руководителя патронажной службы проекта "Милосердие" Алену Давыдову.
Акция продлится до 30 октября. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо сделать пожертвование на сайте babushki.miloserdie.ru или привезти средства ухода из списка на сайте самостоятельно с 09.00 до 21.00 по адресу: г. Москва, ул. Станиславского, д. 29, стр. 2.
Служба помощи "Милосердие" – крупнейшая православная социальная служба в России. Подопечные "Милосердия" - это дети и взрослые с инвалидностью, одинокие старики, малоимущие семьи, беременные и женщины с детьми в сложной жизненной ситуации, пациенты московских больниц, бездомные люди. В составе службы 25 проектов помощи, которые бесплатно поддерживают более 30 тысяч человек в год.