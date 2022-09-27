https://ria.ru/20220927/rpts-1819730867.html

В РПЦ намерены собрать более 600 тысяч рублей ко Дню пожилого человека

В РПЦ намерены собрать более 600 тысяч рублей ко Дню пожилого человека - РИА Новости, 27.09.2022

В РПЦ намерены собрать более 600 тысяч рублей ко Дню пожилого человека

Служба помощи "Милосердие", принадлежащая к Синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви, планирует... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:39

2022-09-27T11:39

2022-09-27T11:39

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Служба помощи "Милосердие", принадлежащая к Синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви, планирует собрать более 600 тысяч рублей на помощь старикам ко Дню пожилого человека."Ко Дню пожилого человека портал Милосердие.ru запустил благотворительную акцию "Нечужие бабушки" в поддержку трех проектов православной службы "Милосердие": Свято-Спиридоньевской богадельни, патронажной службы и группы работы с просителями, которые бесплатно помогают тяжелобольным одиноким старикам. Цель акции – собрать 620 000 рублей на покупку средств ухода за 87 постоянными подопечными, чьи истории можно почитать на сайте акции babushki.miloserdie.ru. Собранной суммы хватит на два месяца ухода", – сообщили в отделе.Генеральная ассамблея ООН провозгласила 1 октября Международным днем пожилых людей. Это произошло 14 декабря 1990 года."Подгузники, пеленки, салфетки – без всего этого сложно представить уход за тяжелобольным человеком. Не всем и не всегда средства ухода можно получить бесплатно. А их стоимость может составить до нескольких тысяч на одного человека. Средств ухода, которые раньше приносили для подопечных, становится все меньше. Некоторых необходимых вещей на складе просто нет", – цитирует отдел руководителя патронажной службы проекта "Милосердие" Алену Давыдову.Акция продлится до 30 октября. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо сделать пожертвование на сайте babushki.miloserdie.ru или привезти средства ухода из списка на сайте самостоятельно с 09.00 до 21.00 по адресу: г. Москва, ул. Станиславского, д. 29, стр. 2.Служба помощи "Милосердие" – крупнейшая православная социальная служба в России. Подопечные "Милосердия" - это дети и взрослые с инвалидностью, одинокие старики, малоимущие семьи, беременные и женщины с детьми в сложной жизненной ситуации, пациенты московских больниц, бездомные люди. В составе службы 25 проектов помощи, которые бесплатно поддерживают более 30 тысяч человек в год.

https://ria.ru/20220707/prazdnik-1800990352.html

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Никита Бизин

москва, россия, русская православная церковь, оон, религия