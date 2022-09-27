https://ria.ru/20220927/rossiya-1819682708.html

СМИ: в России после референдума могут создать Крымский округ

СМИ: в России после референдума могут создать Крымский округ - РИА Новости, 27.09.2022

СМИ: в России после референдума могут создать Крымский округ

Крымский округ могут создать в России по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, полпредом в этом регионе может стать бывший... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T07:14

2022-09-27T07:14

2022-09-27T07:17

дмитрий рогозин

владимир путин

россия

херсонская область

донбасс

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Крымский округ могут создать в России по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, полпредом в этом регионе может стать бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ."В России могут создать новый федеральный округ – Крымский, в его состав войдут и сам полуостров, и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области.... Возглавить новое полпредство может бывший гендиректор "Роскосмоса" ... Близкий к Старой площади собеседник говорит, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время, и оно с большой вероятностью будет положительным", - пишет газета со ссылкой на источники.Газета со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, также утверждает, что Рогозина до сих пор не назначили на федеральную должность, поэтому есть вероятность, что ему "найдут работу там", поскольку там "большой фронт работ".Дмитрий Рогозин был гендиректором госкорпорации "Роскосмос" с 2018 по 2022 год, 15 июля президент России Владимир Путин своим указом освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1818883056.html

россия

херсонская область

донбасс

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дмитрий рогозин, владимир путин, россия, херсонская область , донбасс, в мире, референдумы на освобожденных территориях