https://ria.ru/20220927/roskosmos-1819916772.html

"Роскосмос" сократит штат своего центрального аппарата

"Роскосмос" сократит штат своего центрального аппарата - РИА Новости, 27.09.2022

"Роскосмос" сократит штат своего центрального аппарата

"Роскосмос" сократит на 10% штат своего центрального аппарата, решение об этом принял наблюдательный совет госкорпорации, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T20:18

2022-09-27T20:18

2022-09-27T20:18

наука

космос - риа наука

денис мантуров

александр иванов (роскосмос)

юрий борисов (роскосмос)

россия

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747355173_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_cc91b975bb1d80730e0708a3e3928d01.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Роскосмос" сократит на 10% штат своего центрального аппарата, решение об этом принял наблюдательный совет госкорпорации, сообщается на сайте правительства РФ.Заседание набсовета прошло под председательством вице-премьера РФ - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова."В ходе заседания был утвержден актуализированный состав правления госкорпорации. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов представил новую структуру корпорации. Первыми заместителями генерального директора утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов", - говорится в сообщении."Набсовет поддержал решение Борисова оптимизировать штатную численность сотрудников центрального аппарата корпорации на 10%", - отмечается в сообщении.Кроме того, в структуре "Роскосмоса", согласно решению набсовета, появятся два новых направления. Первое – развитие проектов по созданию и предоставлению широкому кругу пользователей космических услуг на возмездной основе. Планируется сотрудничество с частными компаниями, которые занимаются созданием спутников и космических систем. Второе - создание электронной компонентной базы для космических аппаратов, без которой невозможно перейти на конвейерную сборку спутников и выпускать их в год не десятки, а сотни, о б чем Борисов говорил с момента прихода на должность главы "Роскосмоса" в июле 2022 года.Набсовет также переназначил на пост гендиректора АО "Салаватский химический завод" Анатолия Усманова и утвердил Евгения Нестерова в должности гендиректора АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева".

https://ria.ru/20220923/vizy-1818933496.html

https://ria.ru/20220921/mks-1818565458.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, денис мантуров, александр иванов (роскосмос), юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос