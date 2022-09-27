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"Роскосмос" сократит штат своего центрального аппарата - РИА Новости, 27.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220927/roskosmos-1819916772.html
"Роскосмос" сократит штат своего центрального аппарата
"Роскосмос" сократит штат своего центрального аппарата - РИА Новости, 27.09.2022
"Роскосмос" сократит штат своего центрального аппарата
"Роскосмос" сократит на 10% штат своего центрального аппарата, решение об этом принял наблюдательный совет госкорпорации, сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:18
2022-09-27T20:18
наука
космос - риа наука
денис мантуров
александр иванов (роскосмос)
юрий борисов (роскосмос)
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Роскосмос" сократит на 10% штат своего центрального аппарата, решение об этом принял наблюдательный совет госкорпорации, сообщается на сайте правительства РФ.Заседание набсовета прошло под председательством вице-премьера РФ - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова."В ходе заседания был утвержден актуализированный состав правления госкорпорации. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов представил новую структуру корпорации. Первыми заместителями генерального директора утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов", - говорится в сообщении."Набсовет поддержал решение Борисова оптимизировать штатную численность сотрудников центрального аппарата корпорации на 10%", - отмечается в сообщении.Кроме того, в структуре "Роскосмоса", согласно решению набсовета, появятся два новых направления. Первое – развитие проектов по созданию и предоставлению широкому кругу пользователей космических услуг на возмездной основе. Планируется сотрудничество с частными компаниями, которые занимаются созданием спутников и космических систем. Второе - создание электронной компонентной базы для космических аппаратов, без которой невозможно перейти на конвейерную сборку спутников и выпускать их в год не десятки, а сотни, о б чем Борисов говорил с момента прихода на должность главы "Роскосмоса" в июле 2022 года.Набсовет также переназначил на пост гендиректора АО "Салаватский химический завод" Анатолия Усманова и утвердил Евгения Нестерова в должности гендиректора АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева".
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космос - риа наука, денис мантуров, александр иванов (роскосмос), юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Денис Мантуров, Александр Иванов (роскосмос), Юрий Борисов (Роскосмос), Россия, Роскосмос
20:18 27.09.2022
 
"Роскосмос" сократит штат своего центрального аппарата

"Роскосмос" сократит на десять процентов штат своего центрального аппарата

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос"
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители у стенда госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Роскосмос" сократит на 10% штат своего центрального аппарата, решение об этом принял наблюдательный совет госкорпорации, сообщается на сайте правительства РФ.
Заседание набсовета прошло под председательством вице-премьера РФ - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
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"В ходе заседания был утвержден актуализированный состав правления госкорпорации. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов представил новую структуру корпорации. Первыми заместителями генерального директора утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов", - говорится в сообщении.
"Набсовет поддержал решение Борисова оптимизировать штатную численность сотрудников центрального аппарата корпорации на 10%", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в структуре "Роскосмоса", согласно решению набсовета, появятся два новых направления. Первое – развитие проектов по созданию и предоставлению широкому кругу пользователей космических услуг на возмездной основе. Планируется сотрудничество с частными компаниями, которые занимаются созданием спутников и космических систем. Второе - создание электронной компонентной базы для космических аппаратов, без которой невозможно перейти на конвейерную сборку спутников и выпускать их в год не десятки, а сотни, о б чем Борисов говорил с момента прихода на должность главы "Роскосмоса" в июле 2022 года.
Набсовет также переназначил на пост гендиректора АО "Салаватский химический завод" Анатолия Усманова и утвердил Евгения Нестерова в должности гендиректора АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева".
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