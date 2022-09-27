"Роскосмос" сократит штат своего центрального аппарата
"Роскосмос" сократит на десять процентов штат своего центрального аппарата
Посетители у стенда госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Роскосмос" сократит на 10% штат своего центрального аппарата, решение об этом принял наблюдательный совет госкорпорации, сообщается на сайте правительства РФ.
Заседание набсовета прошло под председательством вице-премьера РФ - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
"В ходе заседания был утвержден актуализированный состав правления госкорпорации. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов представил новую структуру корпорации. Первыми заместителями генерального директора утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов", - говорится в сообщении.
"Набсовет поддержал решение Борисова оптимизировать штатную численность сотрудников центрального аппарата корпорации на 10%", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в структуре "Роскосмоса", согласно решению набсовета, появятся два новых направления. Первое – развитие проектов по созданию и предоставлению широкому кругу пользователей космических услуг на возмездной основе. Планируется сотрудничество с частными компаниями, которые занимаются созданием спутников и космических систем. Второе - создание электронной компонентной базы для космических аппаратов, без которой невозможно перейти на конвейерную сборку спутников и выпускать их в год не десятки, а сотни, о б чем Борисов говорил с момента прихода на должность главы "Роскосмоса" в июле 2022 года.
Набсовет также переназначил на пост гендиректора АО "Салаватский химический завод" Анатолия Усманова и утвердил Евгения Нестерова в должности гендиректора АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева".
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