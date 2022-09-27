https://ria.ru/20220927/rezervisty-1819873607.html
Крымских резервистов торжественно проводили к месту боевого слаживания
Крымских резервистов торжественно проводили к месту боевого слаживания - РИА Новости, 27.09.2022
Крымских резервистов торжественно проводили к месту боевого слаживания
Первых резервистов Крыма и Севастополя проводили на площади Нахимова в городе-герое Севастополе на подготовку и боевое слаживание, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:42
2022-09-27T17:42
2022-09-27T17:42
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
севастополь
республика крым
частичная мобилизация в россии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Первых резервистов Крыма и Севастополя проводили на площади Нахимова в городе-герое Севастополе на подготовку и боевое слаживание, передает корреспондент РИА Новости.Накануне более двух тысяч призванных в ходе частичной мобилзации крымчан и севастопольцев торжественно получили боевое оружие, часть из них приняли воинскую присягу.Около 600 резервистов в вторник были торжественно отправлены из Севастополя к местам подготовки и боевого слаживания. Проводить бойцов на площадь Нахимова пришли тысячи людей: родные и близкие, школьники и курсанты, ветераны флота и Великой Отечественной войны."Родина в очередной раз позвала вас на свою защиту. Впереди боевое слаживание на полигонах, в основном это занятия по тактической и огневой подготовке. Уверен, что ваша прошлая служба, для многих это долгие годы службы, ваш богатый жизненный опыт вам помогут снести все тяготы и лишения военной службы", - сказал врио командующего Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.Перед бойцами выступили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов, ветераны, депутаты, юнармейцы, представители православной церкви. Взводы проводили к автобусам под звуки "Прощания славянки" и аплодисменты.
https://ria.ru/20220927/mobilizovannye-1819760216.html
севастополь
республика крым
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Проводы резервистов в Севастополе на подготовку и боевое слаживание
Проводы резервистов в Севастополе на подготовку и боевое слаживание.
2022-09-27T17:42
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов (политик), севастополь, республика крым, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Севастополь, Республика Крым, Частичная мобилизация в России
Крымских резервистов торжественно проводили к месту боевого слаживания
Первых резервистов Крыма и Севастополя торжественно проводили к месту боевого слаживания