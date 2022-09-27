https://ria.ru/20220927/rezervisty-1819873607.html

Крымских резервистов торжественно проводили к месту боевого слаживания

Крымских резервистов торжественно проводили к месту боевого слаживания - РИА Новости, 27.09.2022

Крымских резервистов торжественно проводили к месту боевого слаживания

Первых резервистов Крыма и Севастополя проводили на площади Нахимова в городе-герое Севастополе на подготовку и боевое слаживание, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:42

2022-09-27T17:42

2022-09-27T17:42

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

севастополь

республика крым

частичная мобилизация в россии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Первых резервистов Крыма и Севастополя проводили на площади Нахимова в городе-герое Севастополе на подготовку и боевое слаживание, передает корреспондент РИА Новости.Накануне более двух тысяч призванных в ходе частичной мобилзации крымчан и севастопольцев торжественно получили боевое оружие, часть из них приняли воинскую присягу.Около 600 резервистов в вторник были торжественно отправлены из Севастополя к местам подготовки и боевого слаживания. Проводить бойцов на площадь Нахимова пришли тысячи людей: родные и близкие, школьники и курсанты, ветераны флота и Великой Отечественной войны."Родина в очередной раз позвала вас на свою защиту. Впереди боевое слаживание на полигонах, в основном это занятия по тактической и огневой подготовке. Уверен, что ваша прошлая служба, для многих это долгие годы службы, ваш богатый жизненный опыт вам помогут снести все тяготы и лишения военной службы", - сказал врио командующего Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.Перед бойцами выступили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов, ветераны, депутаты, юнармейцы, представители православной церкви. Взводы проводили к автобусам под звуки "Прощания славянки" и аплодисменты.

https://ria.ru/20220927/mobilizovannye-1819760216.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Проводы резервистов в Севастополе на подготовку и боевое слаживание Проводы резервистов в Севастополе на подготовку и боевое слаживание. 2022-09-27T17:42 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей аксенов (политик), севастополь, республика крым, частичная мобилизация в россии