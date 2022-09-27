https://ria.ru/20220927/rets-1819765431.html

РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась в Дубае на выставке WETEX

РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась в Дубае на выставке WETEX - РИА Новости, 27.09.2022

РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась в Дубае на выставке WETEX

Крупнейшая в регионе выставка технологий устойчивого развития WETEX & Dubai Solar Show 2022 начала свою работу 27 сентября в Дубае, на ней открылась российская... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:28

2022-09-27T13:28

2022-09-27T13:28

российский экспортный центр (рэц)

россия

дубай

оаэ

олег фомин

экономика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Крупнейшая в регионе выставка технологий устойчивого развития WETEX & Dubai Solar Show 2022 начала свою работу 27 сентября в Дубае, на ней открылась российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Торжественную церемонию открытия российской экспозиции посетили генеральный консул России в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин, торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин и глава представительства ВЭБ.РФ в ОАЭ Сергей Муслимов", - говорится в сообщении.В этом году в выставке WETEX под единым брендом принимают участие 13 российских компаний. Экспортеры представят свои решения в области водоочистки и водоподготовки, переработки мусора, альтернативной энергетики и энергосбережения.Более 140 b2b-встреч запланированы с представителями международного бизнеса, а также госструктурами ОАЭ.

https://ria.ru/20220923/klienty-1818984114.html

россия

дубай

оаэ

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, дубай, оаэ, олег фомин, экономика