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РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась в Дубае на выставке WETEX
РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась в Дубае на выставке WETEX - РИА Новости, 27.09.2022
РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась в Дубае на выставке WETEX
Крупнейшая в регионе выставка технологий устойчивого развития WETEX & Dubai Solar Show 2022 начала свою работу 27 сентября в Дубае, на ней открылась российская... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:28
2022-09-27T13:28
2022-09-27T13:28
российский экспортный центр (рэц)
россия
дубай
оаэ
олег фомин
экономика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Крупнейшая в регионе выставка технологий устойчивого развития WETEX & Dubai Solar Show 2022 начала свою работу 27 сентября в Дубае, на ней открылась российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Торжественную церемонию открытия российской экспозиции посетили генеральный консул России в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин, торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин и глава представительства ВЭБ.РФ в ОАЭ Сергей Муслимов", - говорится в сообщении.В этом году в выставке WETEX под единым брендом принимают участие 13 российских компаний. Экспортеры представят свои решения в области водоочистки и водоподготовки, переработки мусора, альтернативной энергетики и энергосбережения.Более 140 b2b-встреч запланированы с представителями международного бизнеса, а также госструктурами ОАЭ.
https://ria.ru/20220923/klienty-1818984114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, дубай, оаэ, олег фомин, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Дубай, ОАЭ, Олег Фомин, Экономика