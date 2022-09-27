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В Госдуме назвали голосование в среду по итогам референдумов маловероятным
В Госдуме назвали голосование в среду по итогам референдумов маловероятным - РИА Новости, 27.09.2022
В Госдуме назвали голосование в среду по итогам референдумов маловероятным
Совет Госдумы в среду вряд ли будет принимать юридически значимые решения относительно вхождения новых территорий в состав РФ, заявил РИА Новости глава комитета РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:28
2022-09-27T20:28
2022-09-27T20:28
ярослав нилов
россия
госдума рф
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Госдумы в среду вряд ли будет принимать юридически значимые решения относительно вхождения новых территорий в состав РФ, заявил РИА Новости глава комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов."Просто дискуссия может быть (на Совете Госдумы), это мое мнение. Но с точки зрения принятия юридически значимых решений относительно присоединения (новых территорий), на данный момент я считаю, что это вряд ли", - ответил парламентарий на вопрос, будет ли на Совете палаты обсуждаться вопрос вхождения новых территорий в состав РФ и соответствующие документы.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819886065.html
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ярослав нилов, россия, госдума рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Ярослав Нилов, Россия, Госдума РФ, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
В Госдуме назвали голосование в среду по итогам референдумов маловероятным
Депутат Нилов назвал принятие решений в среду по итогам референдумов маловероятным