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В Госдуме назвали голосование в среду по итогам референдумов маловероятным - РИА Новости, 27.09.2022
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В Госдуме назвали голосование в среду по итогам референдумов маловероятным
В Госдуме назвали голосование в среду по итогам референдумов маловероятным - РИА Новости, 27.09.2022
В Госдуме назвали голосование в среду по итогам референдумов маловероятным
Совет Госдумы в среду вряд ли будет принимать юридически значимые решения относительно вхождения новых территорий в состав РФ, заявил РИА Новости глава комитета РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:28
2022-09-27T20:28
ярослав нилов
россия
госдума рф
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Госдумы в среду вряд ли будет принимать юридически значимые решения относительно вхождения новых территорий в состав РФ, заявил РИА Новости глава комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов."Просто дискуссия может быть (на Совете Госдумы), это мое мнение. Но с точки зрения принятия юридически значимых решений относительно присоединения (новых территорий), на данный момент я считаю, что это вряд ли", - ответил парламентарий на вопрос, будет ли на Совете палаты обсуждаться вопрос вхождения новых территорий в состав РФ и соответствующие документы.
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ярослав нилов, россия, госдума рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Ярослав Нилов, Россия, Госдума РФ, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
20:28 27.09.2022
 
В Госдуме назвали голосование в среду по итогам референдумов маловероятным

Депутат Нилов назвал принятие решений в среду по итогам референдумов маловероятным

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Госдумы в среду вряд ли будет принимать юридически значимые решения относительно вхождения новых территорий в состав РФ, заявил РИА Новости глава комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Просто дискуссия может быть (на Совете Госдумы), это мое мнение. Но с точки зрения принятия юридически значимых решений относительно присоединения (новых территорий), на данный момент я считаю, что это вряд ли", - ответил парламентарий на вопрос, будет ли на Совете палаты обсуждаться вопрос вхождения новых территорий в состав РФ и соответствующие документы.
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 18:17
Глава ЛНР высказался о возможных итогах референдума
 
Ярослав НиловРоссияГосдума РФРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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