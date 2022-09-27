Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал прошедшие референдумы - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/referendumy-1819935519.html
Медведев прокомментировал прошедшие референдумы
Медведев прокомментировал прошедшие референдумы - РИА Новости, 27.09.2022
Медведев прокомментировал прошедшие референдумы
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал оценку итогам голосованию на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, заявив, что их итоги очевидны. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T22:40
2022-09-27T23:55
дмитрий медведев
россия
донбасс
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал оценку итогам голосованию на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, заявив, что их итоги очевидны."Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!" - написал он в своем Telegram-канале.Согласно последним данным по итогам подсчета 100% голосов, вхождение Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% избирателей, о чем сообщил избирком. ЦИК ЛНР по итогам обработки 100% бюллетеней объявил, что за вхождение в состав РФ высказались 98,42% жителей республики, референдум признан состоявшимсяВ Запорожской области, как заявил глава избиркома, после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%.
россия
донбасс
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, россия, донбасс, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях
Дмитрий Медведев, Россия, Донбасс, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях
22:40 27.09.2022 (обновлено: 23:55 27.09.2022)
 
Медведев прокомментировал прошедшие референдумы

Медведев прокомментировал прошедшие референдумы: добро пожаловать в Россию

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал оценку итогам голосованию на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, заявив, что их итоги очевидны.
"Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!" - написал он в своем Telegram-канале.
Согласно последним данным по итогам подсчета 100% голосов, вхождение Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% избирателей, о чем сообщил избирком. ЦИК ЛНР по итогам обработки 100% бюллетеней объявил, что за вхождение в состав РФ высказались 98,42% жителей республики, референдум признан состоявшимся
В Запорожской области, как заявил глава избиркома, после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
Посмотреть
 
Дмитрий МедведевРоссияДонбассХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала