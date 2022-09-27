https://ria.ru/20220927/referendumy-1819935519.html

Медведев прокомментировал прошедшие референдумы

Медведев прокомментировал прошедшие референдумы - РИА Новости, 27.09.2022

Медведев прокомментировал прошедшие референдумы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал оценку итогам голосованию на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, заявив, что их итоги очевидны. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T22:40

2022-09-27T22:40

2022-09-27T23:55

дмитрий медведев

россия

донбасс

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал оценку итогам голосованию на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, заявив, что их итоги очевидны."Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!" - написал он в своем Telegram-канале.Согласно последним данным по итогам подсчета 100% голосов, вхождение Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% избирателей, о чем сообщил избирком. ЦИК ЛНР по итогам обработки 100% бюллетеней объявил, что за вхождение в состав РФ высказались 98,42% жителей республики, референдум признан состоявшимсяВ Запорожской области, как заявил глава избиркома, после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%.

россия

донбасс

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, донбасс, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях