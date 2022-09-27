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Медведев прокомментировал прошедшие референдумы
Медведев прокомментировал прошедшие референдумы - РИА Новости, 27.09.2022
Медведев прокомментировал прошедшие референдумы
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал оценку итогам голосованию на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, заявив, что их итоги очевидны. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T22:40
2022-09-27T22:40
2022-09-27T23:55
дмитрий медведев
россия
донбасс
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал оценку итогам голосованию на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, заявив, что их итоги очевидны."Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!" - написал он в своем Telegram-канале.Согласно последним данным по итогам подсчета 100% голосов, вхождение Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% избирателей, о чем сообщил избирком. ЦИК ЛНР по итогам обработки 100% бюллетеней объявил, что за вхождение в состав РФ высказались 98,42% жителей республики, референдум признан состоявшимсяВ Запорожской области, как заявил глава избиркома, после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%.
россия
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, донбасс, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях
Дмитрий Медведев, Россия, Донбасс, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях
22:40 27.09.2022 (обновлено: 23:55 27.09.2022)
Медведев прокомментировал прошедшие референдумы
Медведев прокомментировал прошедшие референдумы: добро пожаловать в Россию