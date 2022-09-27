https://ria.ru/20220927/referendumy-1819897750.html

Эксперты обсудили данные экзитполов референдумов о вхождении в состав РФ

Эксперты обсудили данные экзитполов референдумов о вхождении в состав РФ - РИА Новости, 27.09.2022

Эксперты обсудили данные экзитполов референдумов о вхождении в состав РФ

В ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) были обнародованы данные экзитполов референдума о присоединении ДНР и ЛНР, а также... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:47

2022-09-27T18:47

2022-09-27T18:47

общество

виктор потуремский

луганская народная республика

запорожская область

россия

херсонская область

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) были обнародованы данные экзитполов референдума о присоединении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России.Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский сообщил, что согласно экзитполам в ДНР и ЛНР 97% опрошенных проголосовали за вхождение в состав России. При этом Потуремский особо отметил высокую явку на референдумах."Цифры явки показывают то, что мы являемся свидетелями очень важного исторического события", – сказал Виктор Потуремский.Также эксперт дал прогноз, что итоговые результаты могут быть даже выше данных экзитполов.В свою очередь эксперт Республиканского института политических и социологических исследований (город Симферополь) Сергей Юхин сообщил данные экзитполов по Запорожской и Херсонской областям. Так, в Запорожской области 95% выступили за присоединение к России, а в Херсонской – 89%. При этом Юхин подчеркнул, чтоэкзитполы – это не официальные результаты, однако они довольно четко показывают тенденции.Политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов поблагодарил всех международных наблюдателей, которые проявили смелось и приехали на референдумы."Это люди, проявившие отвагу. Они не побоялись реакции, не побоялись какого-то осуждения в своих странах и приехали, для того чтобы посмотреть за историческим голосованием", – сказал Александр Асафов.В свою очередь международные наблюдатели, которые выступили на круглом столе в режиме видеосвязи, рассказали собравшимся, что ими не было замечено никаких нарушений в ходе голосования.Александр Асафов также отметил общее настроение людей на участках. Атмосферу он описал как шаг в будущее вместе с сильной страной.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819829336.html

луганская народная республика

запорожская область

россия

херсонская область

донецкая народная республика

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общество, виктор потуремский, луганская народная республика, запорожская область, россия, херсонская область , донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях