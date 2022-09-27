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Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил Пушилин
Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.09.2022
Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил Пушилин
Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил во вторник журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T23:59
2022-09-27T23:59
2022-09-28T00:02
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
донбасс
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК (ДНР), 27 сен - РИА Новости. Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил во вторник журналистам глава ДНР Денис Пушилин."Референдум состоялся. Мы так долго к этому шли, и вот он - колоссальный результат. Сказать, что мы не ожидали такого результата - это было бы неправдой. Я лично верил и верю в Донбасс, я верю в наших людей. Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали, а дальше мы творили, творили историю, именно так. Сегодня - исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной, с великой Россией. Теперь можно выдохнуть, отдохнуть полденечка и снова созидать, восстанавливать", - сказал Пушилин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, донбасс, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Референдум в Донбассе
23:59 27.09.2022 (обновлено: 00:02 28.09.2022)
Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: референдум о вхождении в Россию состоялся, результат колоссальный