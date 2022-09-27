Рейтинг@Mail.ru
Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/referendum-1819943876.html
Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил Пушилин
Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.09.2022
Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил Пушилин
Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил во вторник журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T23:59
2022-09-28T00:02
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
донбасс
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg
ДОНЕЦК (ДНР), 27 сен - РИА Новости. Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил во вторник журналистам глава ДНР Денис Пушилин."Референдум состоялся. Мы так долго к этому шли, и вот он - колоссальный результат. Сказать, что мы не ожидали такого результата - это было бы неправдой. Я лично верил и верю в Донбасс, я верю в наших людей. Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали, а дальше мы творили, творили историю, именно так. Сегодня - исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной, с великой Россией. Теперь можно выдохнуть, отдохнуть полденечка и снова созидать, восстанавливать", - сказал Пушилин.
донецкая народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_851ff7dbdd02064d8e28544305ac8ddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, донбасс, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Референдум в Донбассе
23:59 27.09.2022 (обновлено: 00:02 28.09.2022)
 
Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: референдум о вхождении в Россию состоялся, результат колоссальный

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК (ДНР), 27 сен - РИА Новости. Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил во вторник журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
"Референдум состоялся. Мы так долго к этому шли, и вот он - колоссальный результат. Сказать, что мы не ожидали такого результата - это было бы неправдой. Я лично верил и верю в Донбасс, я верю в наших людей. Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали, а дальше мы творили, творили историю, именно так. Сегодня - исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной, с великой Россией. Теперь можно выдохнуть, отдохнуть полденечка и снова созидать, восстанавливать", - сказал Пушилин.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
Посмотреть
 
В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала