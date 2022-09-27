https://ria.ru/20220927/referendum-1819943876.html

Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил Пушилин

Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.09.2022

Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил Пушилин

Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил во вторник журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-27T23:59

2022-09-27T23:59

2022-09-28T00:02

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

донбасс

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК (ДНР), 27 сен - РИА Новости. Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, заявил во вторник журналистам глава ДНР Денис Пушилин."Референдум состоялся. Мы так долго к этому шли, и вот он - колоссальный результат. Сказать, что мы не ожидали такого результата - это было бы неправдой. Я лично верил и верю в Донбасс, я верю в наших людей. Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали, а дальше мы творили, творили историю, именно так. Сегодня - исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной, с великой Россией. Теперь можно выдохнуть, отдохнуть полденечка и снова созидать, восстанавливать", - сказал Пушилин.

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, донбасс, референдум в донбассе