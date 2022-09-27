https://ria.ru/20220927/referendum-1819943645.html

ЦИК ДНР не получал обращений о нарушениях на референдуме

ЦИК ДНР не получал обращений о нарушениях на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

ЦИК ДНР не получал обращений о нарушениях на референдуме

Обращений о нарушениях на референдуме в ДНР о вхождении республики в состав России на момент определения результатов голосования не поступало, заявил во вторник РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T23:56

2022-09-27T23:56

2022-09-27T23:56

донецкая народная республика

россия

цик днр

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Обращений о нарушениях на референдуме в ДНР о вхождении республики в состав России на момент определения результатов голосования не поступало, заявил во вторник журналистам председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."На момент определения результатов референдума в Центральную избирательную комиссию обращения о нарушении процедуры голосования на референдуме не поступали", - заявил он.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819908248.html

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, цик днр, референдум в донбассе