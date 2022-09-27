https://ria.ru/20220927/referendum-1819943645.html
ЦИК ДНР не получал обращений о нарушениях на референдуме
ЦИК ДНР не получал обращений о нарушениях на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
ЦИК ДНР не получал обращений о нарушениях на референдуме
Обращений о нарушениях на референдуме в ДНР о вхождении республики в состав России на момент определения результатов голосования не поступало, заявил во вторник РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T23:56
2022-09-27T23:56
2022-09-27T23:56
донецкая народная республика
россия
цик днр
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Обращений о нарушениях на референдуме в ДНР о вхождении республики в состав России на момент определения результатов голосования не поступало, заявил во вторник журналистам председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."На момент определения результатов референдума в Центральную избирательную комиссию обращения о нарушении процедуры голосования на референдуме не поступали", - заявил он.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819908248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, цик днр, референдум в донбассе
Донецкая Народная Республика, Россия, ЦИК ДНР, Референдум в Донбассе
ЦИК ДНР не получал обращений о нарушениях на референдуме
Глава ЦИК ДНР Высоцкий: обращений о нарушениях при голосовании на референдуме не было