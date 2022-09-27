https://ria.ru/20220927/referendum-1819941990.html
Жители четырех освобожденных регионов поддержали присоединение к России
Жители четырех освобожденных регионов поддержали присоединение к России - РИА Новости, 28.09.2022
Жители четырех освобожденных регионов поддержали присоединение к России
Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T23:47
2022-09-27T23:47
2022-09-28T01:02
в мире
владимир путин
россия
херсонская область
нато
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России.В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдумов не зафиксировано.Общая явка на референдуме в ДНР составила 97,51%, в ЛНР — 92,6%, в Запорожской области — 85,4%, в Херсонской — 76,86%.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, херсонская область , нато, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , НАТО, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
23:47 27.09.2022 (обновлено: 01:02 28.09.2022)
Жители четырех освобожденных регионов поддержали присоединение к России
Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав России